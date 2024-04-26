İmplant Tedavisi Gören Yıldız Tilbe'nin Dişsiz Fotoğrafları "Bu Kadar Özgüvenim Olsa Yeter" Dedirtti
İmplant Tedavisi Gören Yıldız Tilbe'nin Dişsiz Fotoğrafları "Bu Kadar Özgüvenim Olsa Yeter" Dedirtti
İmplant tedavisi gören Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından ön dişinin olmadığı fotoğraflarını paylaştı. Tilbe'nin o halleri 'bu kadar özgüvenim olsa yeter' dedirtti.
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Sahne şovları, şarkıları, dansları ve açıklamaları ile her zaman gündem olmayı başaran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
Ünlü şarkıcı ciğerimizi delip geçen şarkılarının yanı sıra samimi halleri ile de kendini en yakın arkadaşımızmış gibi hissettirmeyi başaran sanatçılardan bir tanesi.
Takip edenler mutlaka bilir. Yıldız Tilbe, sosyal medyayı da en sık kullanan ünlülerden bir tanesi. Özellikle de doğallık kokan paylaşımlarıyla ünlü şarkıcı zaman zaman takipçilerini kırıp geçiriyor.
Örneğin geniş açıyla yıldızının bir türlü barışamaması gibi!
İmplant tedavisi gören ünlü oyuncu bu sefer de ön dişlerinin olmadığı hallerini paylaşarak görenleri kahkahaya boğdu!
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Ünlü şarkıcının o hallerine sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Yıldız Tilbe'nin paylaşımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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