Görüş Bildir
Haberler
Magazin
İmplant Tedavisi Gören Yıldız Tilbe'nin Dişsiz Fotoğrafları "Bu Kadar Özgüvenim Olsa Yeter" Dedirtti

İmplant Tedavisi Gören Yıldız Tilbe'nin Dişsiz Fotoğrafları "Bu Kadar Özgüvenim Olsa Yeter" Dedirtti

Yıldız Tilbe
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
26.04.2024 - 20:50

İmplant tedavisi gören Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından ön dişinin olmadığı fotoğraflarını paylaştı. Tilbe'nin o halleri 'bu kadar özgüvenim olsa yeter' dedirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sahne şovları, şarkıları, dansları ve açıklamaları ile her zaman gündem olmayı başaran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Sahne şovları, şarkıları, dansları ve açıklamaları ile her zaman gündem olmayı başaran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü şarkıcı ciğerimizi delip geçen şarkılarının yanı sıra samimi halleri ile de kendini en yakın arkadaşımızmış gibi hissettirmeyi başaran sanatçılardan bir tanesi.

Ünlü şarkıcı ciğerimizi delip geçen şarkılarının yanı sıra samimi halleri ile de kendini en yakın arkadaşımızmış gibi hissettirmeyi başaran sanatçılardan bir tanesi.

Takip edenler mutlaka bilir. Yıldız Tilbe, sosyal medyayı da en sık kullanan ünlülerden bir tanesi. Özellikle de doğallık kokan paylaşımlarıyla ünlü şarkıcı zaman zaman takipçilerini kırıp geçiriyor.

Takip edenler mutlaka bilir. Yıldız Tilbe, sosyal medyayı da en sık kullanan ünlülerden bir tanesi. Özellikle de doğallık kokan paylaşımlarıyla ünlü şarkıcı zaman zaman takipçilerini kırıp geçiriyor.

Örneğin geniş açıyla yıldızının bir türlü barışamaması gibi!

Örneğin geniş açıyla yıldızının bir türlü barışamaması gibi!
twitter.com

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

İmplant tedavisi gören ünlü oyuncu bu sefer de ön dişlerinin olmadığı hallerini paylaşarak görenleri kahkahaya boğdu!

İmplant tedavisi gören ünlü oyuncu bu sefer de ön dişlerinin olmadığı hallerini paylaşarak görenleri kahkahaya boğdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü şarkıcının o hallerine sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Ünlü şarkıcının o hallerine sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz Yıldız Tilbe'nin paylaşımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Yıldız Tilbe'nin paylaşımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın