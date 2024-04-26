Mert Yazıcıoğlu, Eski Sevgilisi Afra Saraçoğlu Sorularına Sonunda İsyan Etti!
Mert Yazıcıoğlu, Eski Sevgilisi Afra Saraçoğlu Sorularına Sonunda İsyan Etti!
Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu arasında yaşananları muhakkak duymuşsunuzdur. Aşk üçgeninin ünlü ismi Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu sorularına en sonunda isyan etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun bu fotoğrafına mutlaka denk gelmişsinizdir diye düşünüyoruz. Fotoğrafın hikayesini bilmeyenler için hemen anlatalım!
Mert Yazıcıoğlu ile dört yıllık beraberliğini aniden bitiren Afra Saraçoğlu, yeni rol arkadaşı (aynı zamanda sevgilisinin de arkadaşı) olan Mert Ramazan Demir ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Tabii bu ilişkiyi destekleyen kadar eleştiren de olmuştu.
Tabii ki bu hikayede yananın Mert Yazıcıoğlu olduğunu düşünen sosyal medya kullanıcıları da bu ilişkiye tepki gösterdi. Ama olan olmuştu ve Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ilişkisi bir dargın bir barışık olsa da ilerlemeye devam etti.
Şimdilerde Kızıl Goncalar'daki Cüneyd karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, yaşananlardan sonra sessiz kalmayı tercih etse de her seferinde kendisine Afra Saraçoğlu soruları geldi.
Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan ünlü oyuncuya yine eski sevgilisi sorulunca Mert Yazıcıoğlu sonunda isyan etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yazıcıoğlu, sorulara "Çok vakit geçti ilişki üzerinden. Herkes kendi hayatında artık. Başka konuşulacak bir şey yok galiba medyada. Dönüp dolaşıp aynı şeyi konuşmaya gerek yok." cevabını verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
"Şimdilerde Kızıl Goncalar'daki Cüneyd karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir" Yazdığınız metni hiç okuyor musunuz siz?