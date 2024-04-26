Mert Yazıcıoğlu, Eski Sevgilisi Afra Saraçoğlu Sorularına Sonunda İsyan Etti!

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu arasında yaşananları muhakkak duymuşsunuzdur. Aşk üçgeninin ünlü ismi Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu sorularına en sonunda isyan etti!