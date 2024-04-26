İtiraf Yıllar Sonra Geldi: Demet Akalın, Zuhal Topal'la 10 Yıldır Neden Küs Olduğunu Açıkladı!
İtiraf Yıllar Sonra Geldi: Demet Akalın, Zuhal Topal'la 10 Yıldır Neden Küs Olduğunu Açıkladı!
Eskiden yakın arkadaş oldukları bilinen Demet Akalın ve Zuhal Topal'ın yaklaşık 10 yıldır neden görüşmedikleri ortaya çıktı!
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Televizyon dünyasının iki ünlü ismi olan Zuhal Topal ve Demet Akalın'ı tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
Peki bu ikilinin eskiden iki yakın arkadaş olduğunu biliyor muydunuz? Ancak eski arkadaş olan Demet Akalın ve Zuhal Topal yaklaşık 10 yıldır görüşmüyor.
Birçok isimle küs olduğunu bildiğimiz Demet Akalın'ın Zuhal Topal ile neden küs olduğunu ise bilmiyorduk. Ta ki Akalın, TV8'de yaptığı 'Gel Konuşalım' isimli programda eski dostu Zuhal Topal ile ilgili itiraflarda bulunana kadar.
Akalın, canlı yayında eski dostu için "Zuhal Topal da benimle konuşmuyor 10 senedir. Çok iyiydik falan böyle, 4-5 aile falan görüşüyoruz. Hamile, çok sevindik, yakın arkadaşlarımız, o kadar sevindik ki... Benim yine böyle bir gecem... Ben basına yine biraz fazla eğlenceli olduğum için, "Ay işte Zuhal de hamile" dedim." açıklamalarında bulundu.
Ünlü şarkıcı aynı zamanda Zuhal Topal'ın kendisine hamilelik haberini verdiği için küs olduğunu ve kendisini gördüğünde merhaba bile demediğini anlattı. Selamının havada kaldığını söyleyen ünlü isim "Bir daha asla tövbe" diyerek tepkisini de belli etti.
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