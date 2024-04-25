Kamerasının Geniş Açısıyla Bir Türlü Yıldızı Barışamayan Yıldız Tilbe'nin Son Pozu Kahkahaya Boğdu!
Kamerasının Geniş Açısıyla Bir Türlü Yıldızı Barışamayan Yıldız Tilbe'nin Son Pozu Kahkahaya Boğdu!
Şarkıları, açıklamaları ve sahne kombinleriyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe'nin geniş açıyla anlaşamadığı son pozu kahkahaya boğdu!
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Sahne şovları ve şarkıları ile yıllardır gözümüzü gönlümüzü ve de kulağımızı açan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
Samimiyetiyle gönüllerde taht kuran ünlü şarkıcı Delikanlım, Ama Evlisin, Vazgeçtim gibi şarkılarıyla da yıllardır aşk acılarımızın en büyük ortağı biliyorsunuz ki.
Tilbe'nin çok sevilmesinin bir diğer nedeni ise samimiyet kokan açıklamaları ve canı ne isterse onu yapıp söylemesi!
Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlü şarkıcının Twitter (X) hesabından paylaştığı ikonik pozları da meşhur biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz saatlerde Yıldız Tilbe o pozlarına bir yenisini daha ekledi!
Geniş açıyla kendini çektiği bir fotoğrafını paylaşan Tilbe, "Bu koluma ne olmuş olabilir? Ne kadar uzun çıkmış ödüm koptu" notuyla görenleri kahkahaya boğdu!
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Tilbe'nin geniş açıyla bir türlü barışamadığı fotoğrafını görenler yorum yapmadan duramadı tabii. Gelin, ünlü şarkıcının son pozuna kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Yıldız Tilbe'nin son pozunu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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