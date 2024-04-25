Makyajsız Doğal Halini Paylaşan Melis Sezen'in Dudak Estetiği "Doğallığın Bundan Haberi Var mı?" Dedirtti
Makyajsız Doğal Halini Paylaşan Melis Sezen'in Dudak Estetiği "Doğallığın Bundan Haberi Var mı?" Dedirtti
Enteresan açıklamaları, marjinal dansları ve cesur kombinleriyle dikkat çeken Melis Sezen, makyajsız halini paylaştı.
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47. Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi'nde 'Parlayan Yıldızlar'la ilk ödülünü alan ve "Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde şu an" açıklamasıyla hafızalarımıza kazınan Melis Sezen'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
Sadakatsiz dizisindeki "Derin" karakteri ile sık sık linç yiyen ünlü oyuncu aynı zamanda hem açıklamaları hem sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.
Ünlü oyuncunun saç rengini değiştirmesinden tutun dans şovlarına kadar ne yapsa çok konuşuluyor biliyorsunuz ki.
Melis Sezen, bu sefer de makyajsız paylaşımı ile gündeme geldi! Doğal halini paylaşan ünlü oyuncunun dudakları ise eleştiri yağmuruna tutuldu!
İşte o anlar 👇🏻
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Gelin, bir de Melis Sezen'in paylaşımına gelen tepkilere bakalım!
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Siz Melis Sezen'in paylaşımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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