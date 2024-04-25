Yapay Zeka ile Gençleştirilmişti: Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray Yapay Zekaya Resmen Meydan Okudu!
Yapay Zeka ile Gençleştirilmişti: Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray Yapay Zekaya Resmen Meydan Okudu!
Türkan Şoray, geçtiğimiz saatlerde kendisinin yapay zeka ile gençleştirilen fotoğraflarına karşılık yaptığı paylaşım ile yapay zekaya resmen meydan okudu!
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Yeşilçam'ın sultanı olarak anılan Türkan Şoray'ı tanımayan yoktur diye düşünüyoruz! Ünlü isim hem kariyerindeki başarısı hem de güzelliği ile sektörde nam salan isimlerden bir tanesi!
Denk geldiniz mi bilmiyoruz ama geçtiğimiz günlerde @yapayzekacann isimli hesap, "Yeşilçam kadınları genç halleriyle günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu?" sorusunu yanıtladı. O isimlerden bir tanesi de tabii ki Türkan Şoray'dı 👇🏻
Yıllardır güzelliği dillere destan olan Türkan Şoray'ın yapay zeka ile daha da güzelleşeceğini zaten biliyorduk ama ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile adeta yapay zekaya meydan okudu.
Gençlik fotoğrafını paylaşan Türkan Şoray, paylaşımına "Bodrum Hakimi filminden" notunu düştü!
Sizce hangi Türkan Şoray gençliği daha güzel? Yorumlarda buluşalım!
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