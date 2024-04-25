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Ortalık Karıştı: Banu Parlak ve Polatlar Davasına Dilan Polat'ın Eltisi Hazal Erdoğan da Dahil Oldu!

Ortalık Karıştı: Banu Parlak ve Polatlar Davasına Dilan Polat'ın Eltisi Hazal Erdoğan da Dahil Oldu!

Dilan Polat Banu Parlak
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
25.04.2024 - 17:51

Sosyal medya fenomeni  ve şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında azmettirici olduğu iddiasıyla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıktı. Yaşanan kaosa Dilan Polat'ın eltisi Hazal Erdoğan da dahil olunca ortalık iyice karıştı!

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Hatırlarsanız Banu Parlak'ın iş yeri 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sularında kurşunlanmış ve ünlü fenomen "Artık can güvenliğim olmadığından dolayı başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır." diyerek Polat çiftini hedef göstermişti.

Hatırlarsanız Banu Parlak'ın iş yeri 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sularında kurşunlanmış ve ünlü fenomen "Artık can güvenliğim olmadığından dolayı başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır." diyerek Polat çiftini hedef göstermişti.

Banu Parlak, yaşanan olaydan sonra şikayetçi olmuş ve Dilan-Engin Polat çiftinin 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenmişti.

Banu Parlak, yaşanan olaydan sonra şikayetçi olmuş ve Dilan-Engin Polat çiftinin 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenmişti.

Polatların azmettirme davası bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde görüldü ve Polat ailesinin tutukluluğunun devamına karar verildi.

Polatların azmettirme davası bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde görüldü ve Polat ailesinin tutukluluğunun devamına karar verildi.

Polat davasını ilk günden itibaren takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın yakınlarının duruşmanın sona ermesinden sonra Banu Parlak'ın yüzüne yönelik saldırı düzenlediğini ifade eden bir paylaşımda bulundu.

Polat davasını ilk günden itibaren takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın yakınlarının duruşmanın sona ermesinden sonra Banu Parlak'ın yüzüne yönelik saldırı düzenlediğini ifade eden bir paylaşımda bulundu.

Yaşanan kaosa Dilan Polat'ın eltisi Hazal Erdoğan da dahil olunca ortalık iyice karıştı. Erdoğan, "Saldırmadı, uzaktan tükürdü. O da yağmur sandı bir şey yok" notunu düştüğü paylaşımı ile gündemde adeta bomba etkisi yarattı.

Yaşanan kaosa Dilan Polat'ın eltisi Hazal Erdoğan da dahil olunca ortalık iyice karıştı. Erdoğan, "Saldırmadı, uzaktan tükürdü. O da yağmur sandı bir şey yok" notunu düştüğü paylaşımı ile gündemde adeta bomba etkisi yarattı.
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Erdoğan aynı zamanda "Allah çok büyük yaptıklarınız yanınıza kalmayacak" cümleleri ile Polatların tutukluluk kararına isyan etti!

Erdoğan aynı zamanda "Allah çok büyük yaptıklarınız yanınıza kalmayacak" cümleleri ile Polatların tutukluluk kararına isyan etti!

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