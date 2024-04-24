Alkolden Ehliyetini Kaptırıp Moral Bozmayan Aybüke Pusat, Radikal Bir Kararla İmaj Değişikliğine Gitti!
Alkolden Ehliyetini Kaptırıp Moral Bozmayan Aybüke Pusat, Radikal Bir Kararla İmaj Değişikliğine Gitti!
Geçtiğimiz haftalarda alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran ünlü oyuncu Aybüke Pusat radikal bir karar vererek imaj değişikliği yaptı!
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50 Metrekare ve Her Yerde Sen gibi yapımlar ile başarısına başarı katan ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ı mutlaka tanıyanlarınız vardır diye düşünüyoruz.
Ünlü oyuncunun ismini ilk olarak 014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında duymuştuk hatırlarsanız. Pusat, 2014 yılında düzenlenen yarışmada üçüncülük elde etmişti.
Ünlü oyuncunun ilk ekran karşısına çıktığı proje ise başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Medcezir olmuştu.
Daha sonra ise ünlü oyuncuyu "Söz" başta olmak üzere birçok başarılı projede izleme fırsatı bulmuştuk.
Şimdilerde ne yapsa çok konuşulan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptırması ile gündeme gelmişti hatırlarsanız.
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Aybüke Pusat bu sefer de yaptığı imaj değişikliği ile gündeme geldi! Bir süredir saçlarını kızıl kullanan ünlü oyuncu yeniden siyah oldu!
İşte Aybüke Pusat'ın yeni imajı 👇🏻
Siz ünlü oyuncunun son halini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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