Estetik Operasyonu Geçiren Selen Görgüzel'in Yeni Hali "Seren Serengil mi Olmaya Çalıştın?" Dedirtti!
Estetik Operasyonu Geçiren Selen Görgüzel'in Yeni Hali "Seren Serengil mi Olmaya Çalıştın?" Dedirtti!
Yüz gerdirme operasyonu geçiren Selen Görgüzel'in operasyondan sonraki son hali Seren Serengil'e benzetildi. Görgüzel'in son postu dillere fena düştü!
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2014 yılında Hamdi Alkan ile dünyaevine giren Selen Görgüzel'i mutlaka tanıyanlarınız vardır. Evliliği ile birlikte magazin gündemine de hızlı bir giriş yapan Selen Görgüzel, 2022 yılında eşi Hamdi Alkan'dan boşanmış ve daha sonra da önce oyunculuğa sonda da şarkıcılığa soyunmuştu.
Bir dönem magazin programı yapan Görgüzel, yaptığı enteresan açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattığını söyleyen Selen Görgüzel, daha sonra da evli kadınlara yüzlerine sperm sürmelerini tavsiye etmesiyle çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
Ünlü isim geçtiğimiz günlerde de "çok gergin olduğum doğrudur" notuyla yüzünü gerdirdiğini açık açık söyleyerek herkesi şaşırtmıştı!
Görgüzel geçtiğimiz saatlerde ise yüz gerdirme operasyonundan sonraki yeni halini paylaşarak paylaşımına "Hoşgeldin yeni SELEN…🍀✨" notunu düştü.
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Estetiklerinden sonra Seren Serengil'e benzetilen Selen Görgüzel'in paylaşımı ise sosyal medya kullanıcılarının diline...
Gelin Görgüzel'in son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Selen Görgüzel'in son halini Seren Serengil'e benzettiniz mi? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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