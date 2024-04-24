Her Geçen Gün Gelişen ve Değişen Merve Boluğur'un Siyahlara Büründüğü Son Pozları Yine Yaktı Geçti!
Her Geçen Gün Gelişen ve Değişen Merve Boluğur'un Siyahlara Büründüğü Son Pozları Yine Yaktı Geçti!
İlginç sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Merve Boluğur, her geçen gün sosyal medya kullanımında level atlıyor biliyorsunuz ki. Ünlü isim bu sefer de karalara büründüğü son pozlarıyla ortalığı ateşe verdi!
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Hayatımıza "Acemi Cadı" dizisindeki Ayşegül karakteri ile giren Merve Boluğur, hepimizin yakından takip ettiği isimlerden bir tanesi.
Deli dolu bir ruh haline sahip olan ünlü oyuncu aniden değişen ruh hali ve imajıyla sık sık dillere düşüyor biliyorsunuz ki.
Yaşadığı kaotik aşktan sonra toparlanması biraz uzun süren ya da bizlere bir türlü toparlanamadığını hissettiren Merve Boluğur'un özellikle de sosyal medya hesabında paylaştığı enteresan pozları çok ama çok konuşuluyor!
Hatta Boluğur'un bu pozları eski dostu Eser Yenenler'in Linç@ programında da çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Boluğur ise bu programdan sonra adeta kendine gelmişti!
Ünlü oyuncu Eser Yenenler'in programından sonra tepki çeken fotoğraflarını artık paylaşmamaya ve sosyal medya kullanımında kendini her geçen gün daha da geliştirmeye başlamıştı.
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Merve Boluğur, geçtiğimiz saatlerde ise "gecelerde ben" notu ile karalara büründüğü yeni pozlarını paylaştı!
Son pozlarıyla ortalığı yine yakıp geçen Boluğur'a sosyal medya kullanıcılarından yorumlar da gecikmedi tabii. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Boluğur'un son pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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