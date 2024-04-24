Yetenek Sizsiniz ile Ünlenen Aref Ghafouri'nin Yıllar İçerisindeki Değişimi Görenleri Hayrete Düşürdü!
Yetenek Sizsiniz ile Ünlenen Aref Ghafouri'nin Yıllar İçerisindeki Değişimi Görenleri Hayrete Düşürdü!
Yetenek Sizsiniz yarışması ile ünlenen sihirbaz Aref Ghafouri yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırttı. Ünlü ismin son haline sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi.
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2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programı ile tanınan ünlü sihirbaz Aref Ghafouri'yi mutlaka hatırlayanlarınız vardır.
Hatırlarsanız Aref Ghafouri, ilgi çekici tarzı ve enteresan gösterileri ile akıllara kazınmıştı.
Yarışmadan sonra da gösterilerine devam eden ünlü isim, sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor tahmin edersiniz ki. Ghafouri, hem işlerini hem özel hayatını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
Acun Ilıcalı'nın programı sayesinde tanınan Aref Ghafouri'nin yıllar içerisindeki değişimi ise görenleri oldukça şaşırttı.
İşte ünlü illüzyonistin değişimi 👇🏻
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