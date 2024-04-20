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Uğur Dündar'a Babalık Davası Açan Dilara Gülatan, Adli Tıp Raporuna İtiraz Etti!

Uğur Dündar'a Babalık Davası Açan Dilara Gülatan, Adli Tıp Raporuna İtiraz Etti!

Uğur Dündar
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
20.04.2024 - 22:11

Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan, DNA testinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'na itiraz etti.

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Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları ortaya çıkmış ve ünlü isim çıkan haberlerle gündemin tam ortasına oturmuştu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları ortaya çıkmış ve ünlü isim çıkan haberlerle gündemin tam ortasına oturmuştu.

Babalık davasını ortaya atan ilk isim olan Duygu Nebioğlu, annesinin evlilik dışı 4 çocuğu olduğunu söylemiş ve diğer kardeşlerinin babalarının da başka ünlü isimler olduğunu ifade ederek ortalığı epey bir karıştırmıştı.

Babalık davasını ortaya atan ilk isim olan Duygu Nebioğlu, annesinin evlilik dışı 4 çocuğu olduğunu söylemiş ve diğer kardeşlerinin babalarının da başka ünlü isimler olduğunu ifade ederek ortalığı epey bir karıştırmıştı.

Suphiye Orancı'nın kızlarından biri olan Dilara Gülatan ise babasının Uğur Dündar olduğunu iddia etmiş, Dündar ise yaptığı açıklamalar ve DNA testi sonucu ile babalık iddialarını kesin ve net bir dil ile reddetmişti.

Suphiye Orancı'nın kızlarından biri olan Dilara Gülatan ise babasının Uğur Dündar olduğunu iddia etmiş, Dündar ise yaptığı açıklamalar ve DNA testi sonucu ile babalık iddialarını kesin ve net bir dil ile reddetmişti.

Davasında kararlı olduğunu söyleyen Gülatan, Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre DNA testinde kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'na itiraz etti.

Davasında kararlı olduğunu söyleyen Gülatan, Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre DNA testinde kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'na itiraz etti.

DNA testinde yapılan tüm ihlalleri incelemek için Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberini okuyabilirsiniz.

Siz Dilara Gülatan'ın kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Dilara Gülatan'ın kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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