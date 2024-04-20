Muhabirlerin Bige Önal'a Sorduğu Aras Bulut ile Buse Meral Hakkındaki Aşk Sorusu "Yeter Artık" Dedirtti
Muhabirlerin Bige Önal'a Sorduğu Aras Bulut ile Buse Meral Hakkındaki Aşk Sorusu "Yeter Artık" Dedirtti
Bir süre önce yollarını ayıran Aras Bulut İynemli ve Bige Önal gündemi bimiyor. Muhabirlerin Bige Önal'a sorduğu Aras Bulut İynemli ile Buse Meral sorusu dillere fena düştü!
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Hayatımıza "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisi ile giren Aras Bulut İynemli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi zaman içerisinde yer aldığı başarılı projeler ile dizi ve film sektörünün en sevilen oyuncularından bir tanesi haline geldi.
Ünlü oyuncu son olarak Disney'de yayınlanması beklenirken sonradan iptal edilen ve hem sinemalarda hem FOX TV'de yayınlanan Atatürk filminde ulu önderi canlandırmıştı hatırlarsanız.
Tabii Aras Bulut İynemli sadece kariyeriyle değil özel hayatı ile de mercek altına alınan ünlülerden biri. 'Maral: En Güzel Hikayem' dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Aras Bulut İynemli ve Bige Önal 7 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz yıl sonlandırmışlardı.
Geçtiğimiz yıl yazında aşklarını sessiz sedasız bitiren çiftin ayrılık sebebinin İynemli'nin evlilik düşünmemesi olduğu söylenmişti.
Ayrılıktan sonra aşk orucunu bozan ilk isim ise Aras Bulut İynemli olmuş ve ünlü oyuncunun Gaddar'ın yıldızı Buse Meral ile yeni bir aşka yelken açtığını öğrenmiştik.
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Şimdi gelelim asıl konumuza! Geçtiğimiz günlerde arabasına binerken objektiflere yakalanan Bige Önal'a yine Aras Bulut İynemli'nin yeni aşk hayatı hakkında bazı sorular yöneltildi.
Bige Önal, sorulara "Bu artık bana soracağınız bir soru değil, herkesin kendi hayatı. Mutluluklar dilerim" dese de ünlü isme sık sık aynı sorunun sorulması sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti.
İşte o anlar 👇🏻
Gelin, sorulan soruya ve Bige Önal'ın cevabına kim ne demiş birlikte bakalım👇🏻
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Siz Bige Önal'a hala Aras Bulut İynemli sorulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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