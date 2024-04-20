Ahu Yağtu'ya Verdiği Nafakaya İsyan Etmişti: Yorum Kadın Demet Akalın, Cem Yılmaz'a Resmen Ayar Verdi!
Ahu Yağtu'ya Verdiği Nafakaya İsyan Etmişti: Yorum Kadın Demet Akalın, Cem Yılmaz'a Resmen Ayar Verdi!
Son günlerde yaptığı göndermeler ile gündeme gelen Cem Yılmaz'ın son olarak nafaka krizi hakkında yaptığı yorumu konuşmuştuk hatırlarsanız. Demet Akalın, 'Benimki nafaka değil madafaka' diyen Cem Yılmaz'a yaptığı yorum ile adeta ayar verdi!
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hem özel hayatı hem açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Ünlü isim son zamanlarda da sık sık yaptığı göndermeler ile gündeme geliyor!
GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü'nün sahibi olan Serenay Sarıkaya'nın elbisesinin göğüs dekoltesi sosyal medyada epey konuşulmuştu hatırlarsanız. Cem YIlmaz'ın bu gündemin ardından yaptığı Marty Feldman paylaşımının ise Sarıkaya'ya gönderme olduğu düşünülmüştü.
Daha meme göndermesinin gündemi bitmeden ünlü komedyen bu sefer de eski eşi Ahu Yağtu ile bir türlü çözemediği nafaka krizi hakkında yorum yapınca ortalık epey karıştı.
Hatırlarsanız Cem Yılmaz, nafaka meselesi için "Benimki nafaka değil, benimki madafaka!" demişti. Tabii ünlü ismin aile meselelerini gösteride espri malzemesi yapması sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirildi!
"Destek veren olmadı mı?" derseniz oldu tabii. Durumu iyi olan kadınlara nafaka verilmesini saçma bulan birçok sosyal medya kullanıcısı Cem Yılmaz'a destek çıktı.
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Ama asıl tepki tabii ki yorum kadın Demet Akalın'dan geldi! "10 bin dolarla 100 çocuga bakar!!! Kadında evlenemıo ısrarla buaradaç!! İlgnç! Dolar 32" diyen Demet Akalın, nafaka meselesine resmen nokta koydu. Tabii ki meşhur imla hatalarıyla birlikte!
Siz Demet Akalın'ın nafaka yorumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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