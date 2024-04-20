Ahu Yağtu'ya Verdiği Nafakaya İsyan Etmişti: Yorum Kadın Demet Akalın, Cem Yılmaz'a Resmen Ayar Verdi!

Son günlerde yaptığı göndermeler ile gündeme gelen Cem Yılmaz'ın son olarak nafaka krizi hakkında yaptığı yorumu konuşmuştuk hatırlarsanız. Demet Akalın, 'Benimki nafaka değil madafaka' diyen Cem Yılmaz'a yaptığı yorum ile adeta ayar verdi!