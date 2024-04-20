Can Yaman'ın Bir Takipçisine Verdiği 'Düşük Maaş' Cevabındaki Ego Seviyesi Görenleri Dumura Uğrattı!
Can Yaman'ın Bir Takipçisine Verdiği 'Düşük Maaş' Cevabındaki Ego Seviyesi Görenleri Dumura Uğrattı!
Uzun süredir İtalya'da olan ve mesleğini de yurt dışında icra etmeye devam eden Can Yaman'ın sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği cevap 'bu ne ego?' dedirtti.
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2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile ilk kez ekran karşısına çıkan Can Yaman'ı mutlaka tanıyanlarınız vardır. Daha sonra 'İnadına Aşk', 'Erkenci Kuş' ve 'Bay Yanlış' gibi projelerde izlediğimiz Yaman'ın ünü de dillere destan biliyorsunuz ki.
Rol aldığı yapımlar ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu daha sonra İtalya'ya taşınarak oyunculuk serüvenini yurt dışında devam ettirme kararı almıştı hatırlarsanız.
Yurt dışında da "Che Dio ci Aiuti" ve "Viola come il mare" gibi yapımlarda rol alan Can Yaman, orada da en az ülkemizde olduğu kadar çok sevilmişti!
Popülerliği günden güne artan ünlü oyuncunun doğal olarak her hareketi mercek altında desek yeri. Hem sosyal medya paylaşımları hem de açıklamaları çok konuşulan ünlü oyuncu bu sefer de takipçisine verdiği cevap ile gündeme geldi!
“Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz.” diyen Can Yaman'ın ego seviyesi sosyal medya kullanıcılarını dumura uğrattı.
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Can Yaman'ın bu tavrına sosyal medya kullanıcılarından birçok tepki geldi! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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