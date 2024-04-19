Survivor'a Giden Demet Akalın Bavullarını Evde Unutan Kocası Okan Kurt İçin Eleme Konseyi Düzenledi!

Survivor'un sıkı takipçilerinden biri olan Demet Akalın birleşme partisi için Dominik'e gitti. Akalın'ın bu hafta adadan elediği isim ise bavullarını unutan eşi Okan Kurt oldu!
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Demet Akalın'ın büyük bir Survivor fanı olduğunu bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz! Yarışmanın sıkı takipçisi olan ünlü şarkıcı Twitter (X) üzerinden sık sık Survivor temalı paylaşımlar da yapıyor biliyorsunuz ki.
Bazen yarışmacılara sinirlenen Demet Akalın, bazen de attığı tweetler ile takipçilerini çok güldürüyor!
Survivor All Star 2024 sezonunun birleşme partisinin konuğu bu yıl Demet Akalın oldu! E bu kadar sıkı bir Survivor takipçisinin Dominik'e gitmesi lazımdı tabii!
Adada çok eğlendiği her halinden belli olan ünlü şarkıcı kendi konseyinde eşi Okan Kurt'u elemeden de dönmedi.
İşte o anlar 👇🏻
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