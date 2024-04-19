Survivor'a Giden Demet Akalın'ın İhanet İmasında Bulunduğu Aleyna ile Verdiği Poz "Ne Ara Barıştınız" Dedirtti
Survivor'a Giden Demet Akalın'ın İhanet İmasında Bulunduğu Aleyna ile Verdiği Poz "Ne Ara Barıştınız" Dedirtti
Survivor'un en sıkı takipçilerinden biri olan Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda Aleyna hakkında şok iddialarda bulunmuştu. Birleşme partisi için Survivor'a giden Demet Akalın'ın Aleyna ile poz vermesi ise kafaları fena karıştırdı!
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Eğer Survivor izliyorsanız zaten olaylara hakimsinizdir. Ancak izlemeyenler için biz yine de hatırlatalım. Survivor All Star 2024'ün en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Aleyna Kalaycıoğlu.
Biliyorsunuz ki Aleyna Kalaycıoğlu, hem tartışmaları hem de Yunus Emre ile olan yakınlığıyla sık sık konuşuluyor.
Tabii Survivor'un sıkı takipçilerinden bir tanesi de şüphesiz ki Demet Akalın! Twitter (X) üzerinden sık sık Survivor temalı paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı yarışmayı da oldukça yakından takip ediyor.
Akalın'ın Aleyna hakkındaki şok iddialarını da mutlaka hatırlarsınız. Akalın'ın isimsiz ihanet tweeti bir şekilde Aleyna Kalaycıoğlu'na yorulmuştu.
Ama asıl olay olan Akalın'ın ihanet tweeti değil takipçisine verdiği "Hiç öyle bir isteğim olmadı çok çok ısrar ettiği için Sinan Akçıl'a götürdüm!! Evliyken hatta eşi de vardı evde" yanıtı olmuştu.
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Birbirleriyle aralarının iyi olmadığı bilinen ikilinin birleşme partisinde yan yana poz vermesi ise kafaları epey bir karıştırdı.
Demet Akalın ve Aleyna Kalaycıoğlu pozuna sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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