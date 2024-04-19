2014 Miss Turkey Üçüncüsü Ünlü Oyuncu Direksiyon Başına Alkollü Geçince Ehliyeti Kaptırdı!
2014 Miss Turkey Üçüncüsü Ünlü Oyuncu Direksiyon Başına Alkollü Geçince Ehliyeti Kaptırdı!
2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olan ünlü oyuncu direksiyon başın alkollü geçince ehliyeti kaptırdı!
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Aybüke Pusat'ın ismini ilk olarak 2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında duymuştuk hatırlarsanız. Ünlü oyuncu bu yarışmada üçüncü olmuştu.
Güzellik yarışmasında başarı elde eden ünlü isim ise daha sonra ilk olarak "Medcezir" dizisi ile seyirci karşısına çıkmıştı.
Daha sonra ise ünlü oyuncuyu "Söz" başta olmak üzere birçok başarılı projede izleme fırsatı bulmuştuk. Günden güne başarı basamaklarını emin adımlarla tırmanan ünlü oyuncu şimdilerde ne yapsa çok konuşuluyor biliyorsunuz ki.
Ünlü oyuncu Aybüke Pusat bu sefer bambaşka bir konu ile gündeme geldi! Posta'nın haberine göre geçtiğimiz gece kendi aracı ile Etiler'de polis çevirmesine takılan Pusat, alkollü çıkınca ehliyetini kaptırdı.
Oyuncu trafik polislerinin "Bir arkadaşınızı arayın, aracı almaya gelsinler" önerisine "Burada kalsın, yarın aldırırım" diyerek taksi ile evine döndü!
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