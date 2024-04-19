Polatların Tahliye Kararının Ardından Mercek Altına Alınan Diğer Fenomenler Ortalığı Velveleye Verdi!
Polatların Tahliye Kararının Ardından Mercek Altına Alınan Diğer Fenomenler Ortalığı Velveleye Verdi!
Dilan ve Engin Polat çiftinin tahliye kararından sonra Nez Demir, Eylül Öztürk ve Tuğba Bağ gibi diğer mercek altına alınan sosyal medya fenomenleri adeta şaha kalktı!
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Hatırlarsınız ki bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu Dilan ve Engin Polat çifti yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutuklu. Cezaevinde oldukları dönemde en az dışarıda oldukları kadar konuşulmaya devam eden çift hakkında ise geçtiğimiz günlerde ilgi çekici bir gelişme meydana geldi.
Emrullah Erdinç'in haberine göre mahkeme Engin ve Dilan Polat çiftinin vergi suçundan tahliye edilmesine karar verdi. Ancak çiftin haklarındaki yasadışı bahis suçundan MASAK raporu gelinceye kadar tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Dilan ve Engin Polat çiftinin tahliye kararından sonra mercek altına alınan diğer sosyal medya fenomenleri ise adeta şaha kalktı! Hatta ortalığı velveleye verdiler desek yeri!
İlk hamle Tuğba Bağ'dan geldi ve ünlü sosyal medya fenomeni tepkisini "Neler yaşadık! Bu güne kadar sustum şu inceleme sonuçlarımız gelsin belgelerle nasıl konuşuyorum hepinizi nasıl rezil rüsva ediyorum o zamn göreceksiniz!" cümleleriyle gösterdi.
"Kara para zaten yok, aylarca yalvardım bir şey yapmadım diye, beni dinlemediler" diyen Eylül Öztürk ise yine açtı ağzını yumdu gözünü 👇🏻
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Nez Demir ise Polatların tahliye kararın ardından yaptığı paylaşım ile aylarca suçsuz yere çile çektiğini dile getirdi.
Dilan ve Engin Polat cezaevine girdiği günden bu yana sürekli birbirlerini suçlayan ve kendi haklılıklarını ispatlamaya çalışan sosyal medya fenomenlerinin son hamlesi ise hem dikkat çekti hem kafalarda soru işareti oluşturdu.
Sizce Nez Demir, Eylül Öztürk ve Tuğba Bağ'ın son hamlelerinin sebebi ne olabilir? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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