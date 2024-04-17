MS Hastalığıyla Mücadele Eden Serdar Ortaç'ın Konserinde Ayakta Duramadığı Anlar Sevenlerini Endişelendirdi!
MS Hastalığıyla Mücadele Eden Serdar Ortaç'ın Konserinde Ayakta Duramadığı Anlar Sevenlerini Endişelendirdi!
Yıllardır MS hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Serdar Ortaç'ın konser verdiği sırada ayakta duramadığı anlar sevenlerini endişelendirdi.
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1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin"le hayatımıza giren ve 'Karabiberim' şarkısıyla çıkış yapan Serdar Ortaç, o zamandan bu yana her biri dilimize dolanan şarkıları ile müzik sektörünün en sevilen isimlerinden bir tanesi oldu.
Her konseri ve her şarkısı olay olan ünlü sanatçı Chloe'yle ayrılığı, boşanma süreci, nafakası ve kumar borçları derken oldukça zor süreçlerden geçti biliyorsunuz ki.
Alkolü fazla kaçırıp kendini kaybeden Serdar Ortaç'ın TikTok ve Instagram'da yaptığı açıklamalar da hem eleştirildi hem de çok konuşuldu hatırlarsanız.
Açığı canlı yayınlarda izleyenlere küfür ettiği zamanlar da oldu ünlü sanatçının. Ortaç tepki çekti çekmesine ama onun için çok endişelenenler de oldu tabii.
Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'da sevenleriyle buluşan Serdar Ortaç yine sevenlerini endişelendiren görüntüleri ile gündeme geldi.
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Dansçı arkadaşlarının desteği olmadan ayakta duramayan ve yürümekte güçlük çeken Serdar Ortaç'ın bu halinin hastalıktan mı yoksa alkolden mi olduğu konusu ise merak edildi.
İşte o anlar 👇🏻
Ünlü sanatçının o hallerine sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz ünlü sanatçının son durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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