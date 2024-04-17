Dilber Ona Çok Yaradı: Hazar Ergüçlü'nün Reklam Filminden Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı!
Dilber Ona Çok Yaradı: Hazar Ergüçlü'nün Reklam Filminden Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı!
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün oynadığı reklam filminden aldığı ücret dudak uçuklattı!
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Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'ni duymayan yok diye düşünüyoruz. En azından sadece fragmanıyla bile ortalığı yıkan "Dilber" dansına mutlaka denk gelmişsinizdir.
Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı pavyon dansçısı Dilber karakterini de mutlaka izlemişsinizdir. Tabii Dilber'i seven kadar eleştiren de var biliyorsunuz. Ancak eleştirilere kulak asmayan Ergüçlü, Dilber'i oynamayı çok sevdiğini her fırsatta söylüyor.
Hatta ünlü oyuncuya Dilber'den sonra birçok projeden teklif bile yağmış! Tabii ünlü oyuncunun kazancı da Dilber'den sonra epey bir artmış.
Geçtiğimiz günlerde reklam yüzü olduğu marka ile sözleşme yenileyen Hazar Ergüçlü, iddialara göre Dilber'den önce 1.5 milyon TL kazanırken yenilediği sözleşme sonrasında 5 milyon TL kazanacak.
Yani Hazar Ergüçlü, Dilber'den sonra neredeyse 3 katı fazla bir kazanç elde edecek! Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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