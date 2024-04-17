Gençlik İksirini Keşfettiğini Düşündüğümüz Hande Ataizi Güzellik Sırlarını Anlattı!

Bihter' adlı filmde canlandırdığı 'Firdevs' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Hande Ataizi, oyunculuğunun yanı sıra fiziği ve güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu bu sefer de güzellik sırlarını açıkladı!