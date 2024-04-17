Oryantal Didem, Sahne Şovuyla Gündem Olan Hadise'yi Hedef Alan Sevda Türküsev'e Resmen Yargı Dağıttı!
Oryantal Didem, Sahne Şovuyla Gündem Olan Hadise'yi Hedef Alan Sevda Türküsev'e Resmen Yargı Dağıttı!
Son konserinde kendisini alt açıdan çekerek frikik yakalamak isteyen bir kameramana ayar veren Hadise'ye Sevda Türküsev'den sert sözler gelmişti. Oryantal Didem Kınalı, Hadise'ye destek vererek Sevda Türküsev'e resmen ders verdi!
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Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, hem şarkıları hem konserleri hem de dansları ile isminden sıkça söz ettiriyor biliyorsunuz ki.
Her konseri ve her dans performansı çok konuşulan Hadise, Ramazan Bayramı'ndaki Kıbrıs sahnesinde yine ve yeniden kostümü ve danslarıyla olay oldu!
Her sahne kostümünü özenle seçen Hadise, biliyorsunuz ki Kıbrıs'taki dans performansıyla da sosyal medyayı adeta birbirine kattı.
Hatta ünlü isim kendisini yakın ve alt açıdan çeken kameramana verdiği "2024'te artık 'frikik verdi', 'yok orası gözüktü', 'yok selüliti gözüktü"! Bunlar var mı hala ya? Var mı? Şov var, ses var, daha ne olsun? Evet birkaç selülit de var, bana ne!" ayarı ile de çok konuşuldu.
Ünlü ismin kalça dansına Sevda Türküsev'den ise "Sen neren gözükmek istiyorsan ona çalışmışsın... Kalçayı yandan sallayarak dans! Zaten her şey ortada" yorumu geldi ancak Işın Karaca, Türküsev'i affetmedi.
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Sevda Türküsev'e çıkışan tek isim Işın Karaca olmadı ve Oryantal Didem de ünlü isme resmen sözleriyle ders verdi!
"Burası Türkiye Cumhuriyeti, isteyen istediği kostümü giyip sahneye çıkar. İsteyen başörtü takar isteyen mini etek giyer. Hanımefendi bu konuya gerçekten takık. Seks hayatında büyük bir sorun var diye düşünüyorum" sözleriyle konuya giriş yapan Oryantal Didem...
"Altını çiziyorum büyük ihtimal ya çıplaklık ile ilgili sorunları var ya seks hayatı kötü ya da ülkeyi İran gibi görmek istiyor. Ama burası özgür bir ülke" cümleleriyle Türküsev'e sert çıkıştı.
İşte Didem Kınalı'nın Sevda Türküsev'e yargı dağıttığı o anlar 👇🏻
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