Işın Karaca, Frikik Çıkışıyla Ayar Veren Hadise'yi Hedef Alan Sevda Türküsev'e Tokat Gibi Cevap Verdi!
Işın Karaca, Frikik Çıkışıyla Ayar Veren Hadise'yi Hedef Alan Sevda Türküsev'e Tokat Gibi Cevap Verdi!
Her sahnesiyle ayrı bir olay Hadise dans şovlarıyla hayranlarını etkileyeme devam ediyor. Son konserinde kendisini alt açıdan çekerek frikik yakalamak isteyen bir kameramana ayar veren Hadise'ye Sevda Türküsev'den sert sözler geldi. Edilen sözlere sessiz kalmayan Işın Karaca ve oryantal Didem Kınalı, Türküsev'e kapak gibi yanıt verdi.
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Türk magazini denildiğinde akıllara gelen yegane isimlerden biri olan Hadise "ne yapsa olay oluyor" dediğimiz ünlülerden.
Dişil enerjinin sözlükteki karşılığına bürünen ünlü şarkıcı yok satan konserlerinde ağızları bırakan cinsten şovlara imza atmaya devam ediyor.
Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne alan şarkılar arasında bulunan Hadise her zaman olduğu gibi bu sefer de sahne kostümüyle öne çıktı.
Beyazlar içindeki kostümü bir kenara dursun, aşk kadın Hadise dans koreografisiyle de sosyal medyayı fena çalkaladı.
PopBizde'nin özel haberine göre, konser anında kendisini yakın ve alt açıdan çekerek adeta frikik yakalamaya çalışan kameramana ayar veren Hadise
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"2024'te artık 'frikik verdi', 'yok orası gözüktü', 'yok selüliti gözüktü"! Bunlar var mı hala ya? Var mı? Şov var, ses var, daha ne olsun? Evet birkaç selülit de var, bana ne!"
Tüm sosyal medyanın gündemine oturan dikkat çekici kalça dansının ardından beklenen isim Sevda Türküsev konuya yorum yapmadan edemedi.
Türküsev sosyal medya hesabından "HADİSE, ya bizim aklımızla dalga geçiyor ya da söylediklerine kendisi inanıyorsa kendi aklıyla dalga geçiyor. Neyin frikiği, her şey ortada! :)" notuyla Hadise'yi açıkça hedef aldı.
"Sen neren gözükmek istiyorsan ona çalışmışsın... Kalçayı yandan sallayarak dans! Zaten her şey ortada"
Şarkıcı Işın Karaca ise Hadise'ye tepki gösteren Sevda Türküsev'in bu açıklamasını affetmeyerek tokat gibi yanıt verdi.
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"Sana da malzeme lazımdı Sevda!! Hayırdır.. popülerlik mi azaldı!!"
Oryantal Didem Kınalı ise Türküsev'in açıklamaları karşısında "Burası Türkiye Cumhuriyeti İran'a git sen canım" diyerek çıkıştı.
"Kim nasıl istiyorsa o şekilde giyinir. İsteyen başörtü takar, isteyen mini etek gider..."
Gelin bakalım, Sevda Türküsev'in yorumu karşısında kaç kişi Işın Karaca gibi düşünmüş bi' görelim 👇
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