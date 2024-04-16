Deniz Sezonunu Açan Melisa Döngel'in Pozları Karşısında Instagram Alev Aldı!
Deniz Sezonunu Açan Melisa Döngel'in Pozları Karşısında Instagram Alev Aldı!
Gerek oyunculuğu her açıklamalarıyla magazin manşetlerine damga vuran Melisa Döngel sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Havaların ısınmasıyla deniz sezonunu açan genç oyuncunun pozları sosyal medyayı ateşe verdi adeta!
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Melisa Döngel "Sen Çal Kapımı", "Sadakatsiz", "Aşk Mantık İntikam" ve "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" gibi birçok dizide rol aldı.
Oyunculuğuyla zaman zaman eleştiri alıp zaman zaman beğeni toplayan Döngel, şimdilerde Now TV ekranlarında yayınlanan "Kirli Sepeti" dizisinde "Aylin" karakterine hayat veriyor.
Rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan'la yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen genç oyuncunun hakkındaki aşk iddiaları da malumunuz...
Başta hayranları ve dizinin izleyicileri olmak üzere pek çok kişi tarafından birbirlerine çok yakıştırılan ikili hakkında sevgililik iddiaları da alıp başını yürümüş durumda.
Özel hayatıyla magazin gündeminde kendisine sıkça yer bulan Melisa Döngel'in yaptığı açıklamalar da bazen duyanı hayrete düşüren cinsten oluyor desek yeridir.
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Eser Yenenler'in programına konuk olan genç oyuncunun "Baktın arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım asla 'yapmam' demem. Ama yani yapmamaya çalışırım, özen gösteririm" sözleri ortalığı ayağa kaldırmıştı adeta.
Ne demiştik? Melisa Döngel aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da ön plana çıkıyor.
Sevilen oyuncu havaların ısınmasıyla beraber soluğu deniz kenarında alanlardan oldu. Döngel, "🤍🤍🤍🤍😭🤩☀️☀️" notuyla yazı resmen getirdiğini duyurdu.
Renkli bandanası, güneş gözlüğü ve uçuş uçuş elbisesiyle sevenlerinden tam not alan Melisa Döngel'in art arda yaptığı paylaşımlar ortalığı adeta ateşe verdi!
Hadi gelin ünlü oyuncunun paylaşımına kimler ne demiş bi' bakalım...
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