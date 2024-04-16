Kızı Arzu Alara'yı Devasa Emojilerle Gizleyen Nazlı Sabancı Fena Topa Tutuldu!
Kızı Arzu Alara'yı Devasa Emojilerle Gizleyen Nazlı Sabancı Fena Topa Tutuldu!
Arzu Sabancı'nın biricik gelini Nazlı Sabancı hem magazinin hem de cemiyet hayatının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Bayram tatili için ailecek yurt dışına giden Nazlı Sabancı'nın küçük kızı Alara'nın yüzünü gizlemek için çeşitli emojiler kullanmasına sayısız yorum geldi. Sosyetik güzelin kombinleri de eleştiri aldı.
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Arzu ve Ömer Sabancı'nın en büyük oğulları Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Kayı, 2017 yılında Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın düğününde tanışmıştı.
4 yıl boyunca dolu dizgin bir aşk yaşayan medyatik çift 2021 yılının Ekim ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.
2023 yılının Ocak ayında anne baba olacaklarının müjdesini duyduğumuz sosyetik ikili 15 Ağustos'ta Arzu Alara ismini verdikleri kızlarına kavuşmuştu.
Bu aşkın başladığı ilk günden beri tüm gözlerin üzerine çevrildiğini kabul ettiğimiz çiftten Nazlı Gelin daha da bir ilgi odağı olmuş durumda.
Son dönemde gözlerden kaçmayacak derecede tarz değişikliği yaptığı konuşulan Nazlı Sabancı'nın sosyal medya paylaşımları da çok konuşuluyor.
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Sosyal medya hesabını doğru ve etkili bir şekilde kullanmaması, aynı kareyi birkaç kez paylaşması yüzünden tepki toplayan genç güzelin kombinleri de çoğu zaman eleştiriliyor.
Arzu Sabancı'nın biricik gelini Nazlı'yla olan ilişkileri de malumunuz. Gelin-kaynana yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikili bayram tatilini de beraber geçirdi.
Arzu-Ömer Sabancı ve Nazlı-Hacı Sabancı ailesi, uzatılan bayram tatilinde Fransa'nın romantik şehri Paris'e gitti. Nazlı Sabancı, kayınvalidesinin çektiği kareyi Instagram hesabından paylaştı.
Fotoğrafın açısını yanlış bulanlardan Nazlı Sabancı'nın pembe takımını rüküş bulanlara birçok yorum geldi. 👇
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Küçük kızının yüzünü göstermeyen ünlülerden olan Sabancı gelininin dev bir Barbie bebek emojisi kullandığına daha önce çok şahit olmuştuk.
Paris gezisinde de bu alışkanlığını devam ettiren Nazlı Sabancı, bu sefer de eşi Hacı Sabancı'yla verdiği pozda kızını gizlemek için dev bir tavşan emojisi kullandı.
Bu sefer de emoji kullanımı yüzünden eleştiri oklarının hedefine oturan Nazlı Sabancı'ya gelen yorumları beraber görelim...👇
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