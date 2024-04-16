Kızı Arzu Alara'yı Devasa Emojilerle Gizleyen Nazlı Sabancı Fena Topa Tutuldu!

Arzu Sabancı'nın biricik gelini Nazlı Sabancı hem magazinin hem de cemiyet hayatının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Bayram tatili için ailecek yurt dışına giden Nazlı Sabancı'nın küçük kızı Alara'nın yüzünü gizlemek için çeşitli emojiler kullanmasına sayısız yorum geldi. Sosyetik güzelin kombinleri de eleştiri aldı.