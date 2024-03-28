Giydikleriyle Topa Tutulan Nazlı Sabancı Bu Sefer de Müstakbel Eltisi Hande Erçel'e Özenme Linci Yedi

Arzu Sabancı'nın biricik gelini Nazlı Sabancı hem sosyetenin hem de magazin dünyasının mercek altına alınan isimlerinden. Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı hem giydikleri hem de sosyal medya kullanımıyla eleştiriliyor. Sosyetik gelin bu sefer de müstakbel eltisi Hande Erçel'e özenme linci yedi.