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Giydikleriyle Topa Tutulan Nazlı Sabancı Bu Sefer de Müstakbel Eltisi Hande Erçel'e Özenme Linci Yedi

Giydikleriyle Topa Tutulan Nazlı Sabancı Bu Sefer de Müstakbel Eltisi Hande Erçel'e Özenme Linci Yedi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
28.03.2024 - 14:47

Arzu Sabancı'nın biricik gelini Nazlı Sabancı hem sosyetenin hem de magazin dünyasının mercek altına alınan isimlerinden. Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı hem giydikleri hem de sosyal medya kullanımıyla eleştiriliyor. Sosyetik gelin bu sefer de müstakbel eltisi Hande Erçel'e özenme linci yedi.

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Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı ikilisi 2017 yaşamaya başladıklarını 2021 yılının Ekim ayında nikahla taçlandırdı.

Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı ikilisi 2017 yaşamaya başladıklarını 2021 yılının Ekim ayında nikahla taçlandırdı.

Aynı yılın ağustos ayında da kızları Arzu Alara'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba duygusuyla tanışan çiftin hayatı merakla takip ediliyor.

Aynı yılın ağustos ayında da kızları Arzu Alara'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba duygusuyla tanışan çiftin hayatı merakla takip ediliyor.

Ancak itiraf etmeliyiz ki, bu ilişkinin ilk duyulduğunu günden bu yana Nazlı Sabancı çok daha ön planda görünüyor.

Ancak itiraf etmeliyiz ki, bu ilişkinin ilk duyulduğunu günden bu yana Nazlı Sabancı çok daha ön planda görünüyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Nazlı gelinin paylaşımları yakından takip ediliyor. Pek çok takipçisi ise evlendikten sonra tarzının tepeden tırnağa değiştiğini söylüyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Nazlı gelinin paylaşımları yakından takip ediliyor. Pek çok takipçisi ise evlendikten sonra tarzının tepeden tırnağa değiştiğini söylüyor.

Nazlı Sabancı'nın kombinleri son dönemlerde sık sık eleştiriliyor fark ettiyseniz. Sosyetik güzelin kıyafetlerine "demode, sıkıcı" gibi yorumlar gelmeye başladı.

Nazlı Sabancı'nın kombinleri son dönemlerde sık sık eleştiriliyor fark ettiyseniz. Sosyetik güzelin kıyafetlerine "demode, sıkıcı" gibi yorumlar gelmeye başladı.
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Arzu Sabancı'nın biricik gelini sadece kombin değil sosyal medya kullanımı yüzünden de eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Arzu Sabancı'nın biricik gelini sadece kombin değil sosyal medya kullanımı yüzünden de eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Tüm detayları burada anlatmıştık:

Nazlı Sabancı 418 bin takipçili Instagram hesabından bu sefer de Atina gezisinden karelerini yayınladı.

Nazlı Sabancı 418 bin takipçili Instagram hesabından bu sefer de Atina gezisinden karelerini yayınladı.

Kaydırmalı post olarak paylaştığı karelerde eşi Hacı Sabancı'yla romantik pozları da vardı, arkadaşlarıyla olan anıları da.

Kaydırmalı post olarak paylaştığı karelerde eşi Hacı Sabancı'yla romantik pozları da vardı, arkadaşlarıyla olan anıları da.

Hatta babaannesinin de adını taşıyan küçük kızı Arzu Alara'yla da sevimli bir karesi vardı. Nazlı gelin kızının yüzünü göstermeme alışkanlığını burada da sürdürdü.

Hatta babaannesinin de adını taşıyan küçük kızı Arzu Alara'yla da sevimli bir karesi vardı. Nazlı gelin kızının yüzünü göstermeme alışkanlığını burada da sürdürdü.

Nazlı Sabancı'nın "Athens🤞🏼✨✨✨ one more time" notuyla paylaştığı pozlarının altına yine ve yeniden birçok yorum geldi.

Nazlı Sabancı'nın "Athens🤞🏼✨✨✨ one more time" notuyla paylaştığı pozlarının altına yine ve yeniden birçok yorum geldi.
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Kendisi "Neden çalışmıyorsun?", "Ramazan'da alkollü paylaşım yapmayın", "yüzüne dolgu mu yaptırdın?" gibi sayısız eleştiriye maruz kaldı...

Kendisi "Neden çalışmıyorsun?", "Ramazan'da alkollü paylaşım yapmayın", "yüzüne dolgu mu yaptırdın?" gibi sayısız eleştiriye maruz kaldı...

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Tüm bunlar yetmezmiş gibi Nazlı Sabancı'nın hem tarzı hem de görünüşü müstakbel eltisi Hande Erçel'e özentilik olarak yorumlandı.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi Nazlı Sabancı'nın hem tarzı hem de görünüşü müstakbel eltisi Hande Erçel'e özentilik olarak yorumlandı.
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