Arzu Sabancı‘nın Malatyalılar’ın Yüreğine İndiren Analı Kızlı Çorbasının Yanındaki Ekmeğin Şekli Olay Oldu!

Ömer Sabancı'nın biricik eşi Arzu Sabancı sosyete camiasının öne çıkan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Arzu Sabancı bu sefer de analı kızlı çorbasının yanında gelen ekmeğin şekliyle dillere düştü!