Arzu Sabancı‘nın Malatyalılar’ın Yüreğine İndiren Analı Kızlı Çorbasının Yanındaki Ekmeğin Şekli Olay Oldu!
Arzu Sabancı‘nın Malatyalılar’ın Yüreğine İndiren Analı Kızlı Çorbasının Yanındaki Ekmeğin Şekli Olay Oldu!
Ömer Sabancı'nın biricik eşi Arzu Sabancı sosyete camiasının öne çıkan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Arzu Sabancı bu sefer de analı kızlı çorbasının yanında gelen ekmeğin şekliyle dillere düştü!
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Magazin gündemini takip edenler Sabancı Ailesi'nin gözde gelini Arzu Hanım'ı yakından tanıyacaktır. Zira kendisi sosyete dünyasında adından sıkça söz ettiriyor.
Ömer Sabancı'yla olan evliliğinden Hacı, Hakan ve Kerim adında üç oğlu bulunan Arzu Hanım'ın tam bir erkek annesi olduğuna şahit olduk artık.
Bu durumu ilk olarak Nazlı Kayı ile aşk yaşayıp evlenen Hacı Sabancı'da ardından da gönlünü ünlü oyuncu Hande Erçel'e kaptıran Hakan Sabancı'da görmüştük.
Cemiyet hayatının en tanınmış kişilerinden olan Arzu Sabancı'nın adını, oğluyla aşk yaşayan Hande Erçel'le olan konuların ardından daha çok duymaya başladık.
Bir yanı çok naif ama bir yanı da epey dominant olan Arzu Hanım'ı takip edenler bilecektir ki, kendisi sosyal medyada inanılmaz aktif.
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Zaman zaman göndermeli paylaşımlar yaparak taşı tam gediğine koyduğunu hissettiğimiz Arzu Sabancı ne paylaşsa dikkat çekiyor desek yalan olmaz.
Giyim kuşamıyla, çok şık bulunan tarzıyla övgü yağmuruna tutulan Arzu Sabancı'dan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
Menüsünden bir kare yayınlayan sosyetik ismin paylaşımındaki hem analı kızlı çorbası hem de "A" şeklideki ekmek dillere fena düştü!
Hadi gelin, kimler bu paylaşım için neler demiş beraber görelim!
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