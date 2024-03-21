Cem Yılmaz Sağlık Sorunu Yaşadığı İddialarına Korkutan Bir Yanıt Verdi: Sahneyi Terk Ettiği Söylenmişti!
Cem Yılmaz Sağlık Sorunu Yaşadığı İddialarına Korkutan Bir Yanıt Verdi: Sahneyi Terk Ettiği Söylenmişti!
Uzun bir zaman sonra CMXXIV adlı yeni gösterisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Cem Yılmaz'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği tartışılıyordu. Geçen akşam sahneye çıkan ünlü komedyen sağlık durumuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mizah denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Cem Yılmaz son haftaların en çok konuşulan ünlüleri arasında yer aldı.
Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da manşetlerden düşmüyor kendisi. Geçtiğimiz haftalarda gizemli bir ayakkabı paylaşımıyla gündemi hareketlendiren ünlü komedyen yeni aşk sinyalini vermişti.
Akıllara "Defne Samyeli mi, Serenay Sarıkaya mı?" sorusu gelmişti ki, ayakkabının sahibi bambaşka biri çıktı! Sektörle ilgilisi olmayan bu hanımefendi Necla Karahalil'di.
Özel hayatı derken kastettiğimiz tek nokta aşkları değil elbette. Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olan Yılmaz'ın Ramazan ayının ilk gününde rakı fotoğrafı atması bir kesim tarafından ağır eleştirilmişti.
Bu olayın etkisi devam ederken farklı bir olay daha patlak verdi. CMXXIV adlı yeni gösterisiyle sahnelere dönen Cem Yılmaz'ın 13 Mart'taki gösterisini izlemeye gidenlerin bir kısmı aradığını bulamamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2 saatlik gösterinin 1 saat 15 dakika sürdüğü ve Cem Yılmaz'ın seyircilere hiçbir açıklama yapmadan gösteriyi erken bitirmesi olay olmuştu.
Gösteriyi izleyenler arasında yer alan sosyal medya fenomeni ve oyuncu olan Melih Abuaf ise "Bir taraftan sağlığında mı bir şey var diyorum, diğer taraftan hiçbir özür yok. İade falan olmayacak belli ki" diyerek sitem etmişti.
Şimdilerde hem YouTube hesabından yayın yapan hem de Söylemezsem Olmaz'ın sunucularından olan Yağmur Çevik de Cem Yılmaz'ın sağlık sorunları yaşadığını iddia etmişti.
Hastalık iddiaları hızla yayılınca nefes testi yaptığı anları paylaşmıştı. Ünlü komedyenin nefes testinden kaldığı da gözlerden kaçmamıştı.
Yeni gösterisi CMXXIV için önceki akşam sahneye çıkan Cem Yılmaz ilk kez bu konuya açıklık getirerek "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hakkında çıkan "Söyleyeceklerini unuttu. Öyle bir hali vardı" tarzındaki eleştirilere de sessiz kalmadı. Yılmaz "Unutmak yok. İnsanlık hali. Doktor en son 'Ekmek yeme' dedi. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte" ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda