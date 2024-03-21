Cem Yılmaz Sağlık Sorunu Yaşadığı İddialarına Korkutan Bir Yanıt Verdi: Sahneyi Terk Ettiği Söylenmişti!

Uzun bir zaman sonra CMXXIV adlı yeni gösterisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Cem Yılmaz'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği tartışılıyordu. Geçen akşam sahneye çıkan ünlü komedyen sağlık durumuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı!