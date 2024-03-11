Söylemezsem Olmaz Ekibinden Cem Yılmaz’ın Ramazanın İlk Gününde Alkollü Paylaşım Yapmasına Sert Tepki!
Söylemezsem Olmaz Ekibinden Cem Yılmaz’ın Ramazanın İlk Gününde Alkollü Paylaşım Yapmasına Sert Tepki!
Ramazan ayının ilk gecesinde Instagram hesabından rakı fotoğrafı paylaşan Cem Yılmaz sosyal medyada bir kesim tarafından ağır eleştiri aldı. Söylemezsem Olmaz ekibi de ünlü komedyenin bu paylaşımını masaya yatırırken söyledikleriyle dikkat çekti.
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Filmleri ve gösterileriyle komedi dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Cem Yılmaz'ın adını son günlerde daha çok duyar olduk.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşan ünlü komedyen şu sıralar ne yapsa konuşuluyor diyebiliriz. Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde gizemli bir ayakkabı fotoğrafı paylaşan Yılmaz ortalığı yangın yerine çevirmişti.
Serenay Sarıkaya ve Defne Samyeli iddialarının havada uçuşmasından kısa bir süre sonra gizemli güzel kendi kendine ortaya çıktı.
Cem Yılmaz'la aynı sektörü paylaşmayan, sosyal medyada paylaştığı kokteyl ve yemek tarifleriyle öne çıkan Necla Karahalil'in ünlü komedyenden de 13 yaş küçük olduğunu öğrenmiştik.
Ne demiştik? Cem Yılmaz ne yapsa konuşuluyor. Ünlü komedyen Ramazan Ayı'nın ilk sahuruna kalkılacağı gece bir paylaşım yaptı. kalkılacak bu günde, k
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Masasındaki bir şişe rakı ve elindeki kadehi paylaşan ünlü komedyenin Nejat Alp'in "Kim Bu Güzel" şarkısıyla yaptığı paylaşımı sosyal medyada bir kesimin eleştiri yağmuruna tutuldu.
Sosyal medyada çok konuşulan bu olay Söylemezsem Olmaz masasına da yatırıldı. Sunuculardan Yağmur Çevik, "Ramazan ayında toksinlerden arınıyoruz ama toksik hareketlerden arınamıyoruz, nasıl olacak?" diyerek konuya giriş yaptı.
Arto ise "Cem Yılmaz'ın yaptığı inanılmaz bir gaf değil mi? Bu ülke cumhuriyetle yönetilen, son derece demokratik, son derece herkesin her şeyi yapabildiği bir devlet ve yönetim. Ama bugün bunu yapmanın bir alemi yok." diyerek Çevik'e hak verdi.
Arto "Yani acaba gerçekten alkollü olduğu için es mi geçti yoksa niye yaptı anlamadım yani?" diyerek söze devam ederken Hande Sarıoğlu "ben hiç inanmıyorum" ifadesiyle karşı çıktı.
Sarıoğlu, "Elinde rakı bardağıyla gelen tepkileri okuduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam" açıklamasında bulundu.
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Söze "her kesime hitabet eden biri Cem Yılmaz" diye giriş yapan Yağmur Çevik ise şu sözleri söyledi: "Gösterisinde paskalya bayramını da, ramazan bayramını da kutlayan var. Sosyolojik ve ideolojik olarak büyüyen ve gelişen her kesimdem insanlara hitap ediyorsun sen."
"Amaç burada bir mesaj vermek" diyen Çevik, Cem Yılmaz'ın bu paylaşımının altında "Sizin saygı duyduğunuz şeye ben saygı duymuyorum" mesajı verdiğini iddia etti. Arto ise bu hareketi "çok anarşist bir tavır" olarak niteledirdi.
"Paylaşmasan ölür müsün?" diyerek sert çıkan Hande Sarıoğlu "İnsanların sinir uçlarıyla oynamasan ölür müsün? Ramazan ayının geldiğinden bile bir haber olduğunu düşünüyorum." açıklamasıyla dikkat çekti.
Konuya bu sefer bambaşka bir yerden bakan Yağmur Çevik, rakı markasının Yılmaz'ın yeni sevgilisi Necla Karahalil'in memleketinin bir reklamı olarak değerlendirirken "Orası Necla'nın evi bile olabilir. Cem'in evine benzemiyor" dedi.
Söze "bir şey söylemek istiyorum" diye giren Arto "Laiklikle rakıyı, rakıyla Atatürk'ü... Bu modern olmak, laik olmak falan değil. Bu saygısızlık. Bu bir çağdaşlık değil." ifadelerini kullandı.
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