İslamiyet'e Yönelen Eski Manken Yaşar Alptekin Cami Görüntüsüyle İlgili Konuştu!
İslamiyet'e Yönelen Eski Manken Yaşar Alptekin Cami Görüntüsüyle İlgili Konuştu!
Geçtiğimiz yıllarda aldığı radikal kararla İslamiyet'e yönelen eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, gündem olan camiideki görüntüsüyle ilgili konuştu.
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Yıllar önce radikal bir kararla hayatını İslam'a adayarak ortadan kaybolan Yaşar Alptekin, bir dönem aranan bir manken ve oyuncuydu.
Ortadan kaybolduktan uzun bir süre sonra ise bambaşka biri olarak karşımıza çıkmıştı. Cübbeli ve sarıklı yeni haliyle herkesi şaşırmıştı.
Görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile hayatını birleştiren Alptekin, geçtiğimiz haftalarda da Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde vaaz verdiği görüntülerle gündem olmuştu.
Günler sonra ise Yaşar Alptekin katıldığı televizyon programında "Ne hakla din adamı oldun", "Eskiden tayt giyiyordu" gibi eleştirilere yanıt verdi.
"Beni hiç üzmüyor tam tersine daha çok sevindiriyor. Taşı attığınız yerde sesler yükseliyorsa, taşı doğru attınız demektir. Edepsize edebini edeplice bildiririm. Hayatım boyunca edebi edepsizden öğrendim. 20 senedir bunu söylüyorum ben din adamı değilim. Ben dinimin adamıyım. Her yerde bunu söylüyorum." dedi.
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Cami görüntüleriyle ilgili "Ben bu camiye hoca tarafından davet edildim. Ben de davete icabet ettim. Yani hiçbir yerde din üzerine bir konuşma yapmadım, ben din adamı değilim" açıklamasını yaptı.
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