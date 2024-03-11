Mehmet Akif Ersoy Murat Kurum'a Sorulan Gazze Sorusunu Neden Böldüğünü Açıkladı!
Mehmet Akif Ersoy Murat Kurum'a Sorulan Gazze Sorusunu Neden Böldüğünü Açıkladı!
HaberTürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 'Nedir, Ne Değildir' isimli programın konusu AK Parti'nin İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'du. Sunucu Ersoy, yayın sırasında bir genç kadının sorduğu Gazze sorusunu böldü. Tepkiler yükselen mehmet Akif Ersoy programın ardından açıklama yaptı.
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, HaberTürk ekranlarında yayınlanan "Nedir, Ne Değildir" isimli programa katıldı.
Program boyunca birçok gafa imza atan Murat Kurum'un verdiği yanıtlar gündem oldu. Öyle ki anlatacağı köfteci anısını bile unuttu.
Bir genç kadın da eline mikrofonu alarak Murat Kurum'a Gazze'yle ilgili bir soru sormak istedi. Genç kadın tam sorusunu soracakken sunucu Mehmet Akif Ersoy müdahale etti ve soruyu sordurmadı.
Ersoy, "Hemen verebilir misin mikrofonu lütfen" diyerek müdahale etti. O anları buradan izleyebilirsiniz:
Tepkiler yükselirken Murat Kurum'a sorduğu Gazze sorusu yarıda kesilen genç kadın, yayının ardından Murat Kurum'a sorusunu sordu.
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Ardından da Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabında yayınladığı videoyla açıklama yaptı. Ersoy, "Bu programa katılan gençlere 'Taraf olabilirsiniz ama salonda bir propaganda yapmanıza izin vermicem. Siyasi soru sormanızı istemiyoruz." dediğini ve bu nedenle soruyu böldüğünü belirtti.
Ersoy, muhalefeti ve iktidarı destekleyen bazı hesaplara ise tepki gösterdi.
Ersoy'un açıklaması da tepki çekti.
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