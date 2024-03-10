Murat Kurum, Mehmet Akif'in 'Köfteci' Sorusu Karşısında Şaşkına Döndü! 'Niye Köfte Dediniz?'

AK Parti'nin İBB Başkanı adayı Murat Kurum katıldığı televizyon programında sunucu Mehmet Akif Ersoy'un 'köfteci anısı' sorusuna önce hatırlıyormuş gibi cevaplamaya çalıştı, ardından ise 'Niye köfte dediniz?' diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son zamanlarda yaptığı gaflarla gündemden düşmeyen AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, HaberTürk ekranlarında katıldığı 'Nedir Ne Değildir?' programında yeni bir gaf yaptı.
HaberTürk ekranlarına konuk olan AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, sunucu Mehmet Akif Ersoy'un 'köfteci anınız varmış, çocukları köfteciye mi götürmüşsünüz?' sorusu üzerine önce 'Köfteci evet' diyerek olayı doğruladı, ardından ise 'Fırsat buldukça gidiyoruz köfte yemeye... Niye köfte dediniz' diyerek hikayeyi unuttu.
Kurum'un hikayeyi unutması sonrası beklediği cevabı alamayan Ersoy, 'Bir köfteci hikayesi vardı, böyle bir şey anlattı birisi. Tam hatırlamadım ben de, başınıza bir şey mi geldi acaba diye...' ifadeleriyle konuyu değiştirdi.
Ersoy ile Kurum arasında geçen diyalog 🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda