Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan Herkesi Rahatlatan Çimen Paylaşımı!
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan Herkesi Rahatlatan Çimen Paylaşımı!
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Görkem evli ağabeyi Gökhan'la imam nikahı kıyıp başörtüsüyle ailesinin karşısına Çimen herkesi şoke etmişti. Dizide Çimen'in annesi Kıvılcım'a hayat veren Evrim Alasya'dan herkesi rahatlatan bir paylaşım geldi.
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Her hafta yaşanan olaylarla kafamızı allah bullak eden, televizyon karşısında ağzımızı açık bırakan Kızılcık Şerbeti tüm kaosuyla devam ediyor.
Bu hafta yayınlanan yeni bölümde de ortalık fena halde karıştı. Fatih'e lanetler okuduğumuz dizide bu sefer darbe hiç beklenmedik bir isimden geldi.
Dizide son haftalarda iyice azıtan Çimen, önce annesinin sonra da izleyicilerin tansiyonunu fırlattı.
Görkem'in evli kardeşiyle ilişki yaşayan Çimen, iki tatlı dile kanarak imam nikahı kıydı ve üstüne bir de kapandı.
Bölüm sonunda heyecanla yeni bölüm fragmanını bekledik fakat ne yazık ki fragman yayınlanmadı. Tüm Türkiye, Kıvılcım'ın Çimen'i paraladığı sahneyi merakla bekledik.
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Fragman yayınlanmasa da Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya içimize su serpen bir paylaşım yaptı.
Ünlü oyuncu “Çimen’i paraladıktan sonra yemek arasında kendime gelmeye çalışıyorum” paylaşımı yaptı. Herkes bu paylaşıma "Çimen dayağı yemiş" yorumunu yaptı.
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