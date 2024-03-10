Survivor'dan Elenen Begüm'den Acun Ilıcalı'yı Kızdıracak İllegal İtirafı!
Survivor'dan Elenen Begüm'den Acun Ilıcalı'yı Kızdıracak İllegal İtirafı!
Survivor'dan elenen Begüm, sosyal medya hesabında Aysu'nun ağabeyinin yemek getirdiği olayla ilgili bomba bir itirafta bulundu.
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Survivor'da şaşırtan olaylar devam ederken bunlara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmişti. Mavi Takım'da yarışan Aysu skandal bir olaya imza atmıştı.
Acun Ilıcalı, Aysu’nun ağabeyinin adada birine para yollayarak Aysu için yiyecek alışverişi yaptırdığını söylemişti. Bu nedenle de Aysu, 5 ödülden yararlanmama cezası almıştı.
Günler sonra ise Survivor'dan elenen Begüm, yemek olayıyla ilgili bomba bir itirafta bulundu.
Begüm sosyal medya hesabında Seda ve birkaç yarışmanın Aysu'nun ağabeyinin getirdiği yemeklerden yediğini açıkladı.
Bu itirafa da yorumlar gecikmedi.
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