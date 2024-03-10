Yeni Hali Olay Oldu! Askere Giden Semicenk'in Sakalsız Halini Görenler Şok Yaşadı!
Yeni Hali Olay Oldu! Askere Giden Semicenk'in Sakalsız Halini Görenler Şok Yaşadı!
Birçok sevilen şarkıya imza atan ünlü şarkıcı Semicenk bedelli askerlik için sakallarını kesti. Semicenk'in yeni halini görenler ise küçük çaplı bir şok yaşadı.
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Son yılların yükselen yıldızlarından biri Semicenk. Gerçek ismi Cenk Baş olan ünlü isim ürettiği şarkılarla gönülleri adeta fethetti.
Milyonlarca dinleyicisi olan Semicenk'in şarkıları dilden dile dolaşıyor. Her yerde onu duyuyoruz. Tarzıyla, ses tonu ve sözleriyle kısa sürede yükselen bir isim haline geldi.
Herkesi kendine hayran bırakan Semicenk bu sefer yeni tarzıyla gündem oldu. Birçok ünlü isim gibi bedelli askerlik yapacak olan Semicenk'in sakalsız hali insanlara şok yaşattı.
İşte herkesi şaşkınlığa uğratan sakalsız Semicenk...
Birçok hayranı bu halini beğenirken bazıları da tanıyamadıklarını dile getirdi.
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Semicenk ise gelen yorumlara "Arkadaşlar kusura bakmayın asker ocağına sizin istediğiniz saç sakalla gidemiyoruz." yanıtını verdi.
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