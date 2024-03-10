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Dikkat Aşırı Tatlılık İçerir: Aslı Enver Kızı Elay'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi!

Dikkat Aşırı Tatlılık İçerir: Aslı Enver Kızı Elay'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.03.2024 - 15:47

Ünlü oyuncu Aslı Enver, bugüne kadar kızı Elay'ın birbirinden tatlı pozlarını paylaştı. Fakat yüzünü göstermeyi tercih etmemişti. Ta ki bugüne kadar! 

Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez paylaştı.

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Sevilen oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturarak herkesi şaşırtmıştı.

Sevilen oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturarak herkesi şaşırtmıştı.

Sevgilisi Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız dünyaevine giren Aslı Enver, paylaştığı bu fotoğrafla cümle aleme aşkını duyurmuştu.

Daha sonra bu güzel çiftimizden bir de bebek müjdesi geldi! Aslı Enver, hamilelik sürecinde ise güzelliğine güzellik kattı desek yeridir.

Daha sonra bu güzel çiftimizden bir de bebek müjdesi geldi! Aslı Enver, hamilelik sürecinde ise güzelliğine güzellik kattı desek yeridir.

Kızına kavuşmayı dört gözle bekleyen Aslı Enver, kızının odasını bile kendi elleriyle hazırladığını paylaşmıştı.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, Temmuz ayında kızları Elay'a kavuştu!

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, Temmuz ayında kızları Elay'a kavuştu!

Minik Elay'ın büyüyüşüne tanıklık ettiğimiz bu süreçte, pek çok paylaşım gördük Aslı Enver'den.

Doğallığı ve güzelliğiyle kalplerimize dokunan Aslı Enver'e herkes anneliği pek yakıştırdı.

Doğallığı ve güzelliğiyle kalplerimize dokunan Aslı Enver'e herkes anneliği pek yakıştırdı.

Elay'ı yurtdışına tatile giderken de gördük, beşiğinde uyurken de...

Ancak bu fotoğrafların hepsinde, Elay'ın yüzü bir şekilde kapatılmıştı.

Hatta son olarak Elay'ın emeklediği anları bile görmüştük;

Ve beklenen gün geldi çattı, Aslı Enver kızı Elay'ın yüzünün göründüğü bir paylaşım yaptı! 😍

Ve beklenen gün geldi çattı, Aslı Enver kızı Elay'ın yüzünün göründüğü bir paylaşım yaptı! 😍
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Zaten çok tatlı olduğunu tahmin ettiğimiz Elay, bizleri ilk fotoğrafıyla resmen mest etti.

Zaten çok tatlı olduğunu tahmin ettiğimiz Elay, bizleri ilk fotoğrafıyla resmen mest etti.

Şu minik gülüşe bir bakar mısınız? 🧿

Şu minik gülüşe bir bakar mısınız? 🧿

Maşallah maşallah, bu ne tatlılık Elay hanım?

Maşallah maşallah, bu ne tatlılık Elay hanım?

Madem öyle, klasik sorumuzu da soralım. Anneye mi benziyor, yoksa babaya mı?

Madem öyle, klasik sorumuzu da soralım. Anneye mi benziyor, yoksa babaya mı?

Bir maşallah demek daha geldi içimizden! 😍 🧿

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