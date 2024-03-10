Dikkat Aşırı Tatlılık İçerir: Aslı Enver Kızı Elay'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi!
Dikkat Aşırı Tatlılık İçerir: Aslı Enver Kızı Elay'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi!
Ünlü oyuncu Aslı Enver, bugüne kadar kızı Elay'ın birbirinden tatlı pozlarını paylaştı. Fakat yüzünü göstermeyi tercih etmemişti. Ta ki bugüne kadar!
Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez paylaştı.
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Sevilen oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturarak herkesi şaşırtmıştı.
Daha sonra bu güzel çiftimizden bir de bebek müjdesi geldi! Aslı Enver, hamilelik sürecinde ise güzelliğine güzellik kattı desek yeridir.
Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, Temmuz ayında kızları Elay'a kavuştu!
Doğallığı ve güzelliğiyle kalplerimize dokunan Aslı Enver'e herkes anneliği pek yakıştırdı.
Ve beklenen gün geldi çattı, Aslı Enver kızı Elay'ın yüzünün göründüğü bir paylaşım yaptı! 😍
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Zaten çok tatlı olduğunu tahmin ettiğimiz Elay, bizleri ilk fotoğrafıyla resmen mest etti.
Şu minik gülüşe bir bakar mısınız? 🧿
Maşallah maşallah, bu ne tatlılık Elay hanım?
Madem öyle, klasik sorumuzu da soralım. Anneye mi benziyor, yoksa babaya mı?
Bir maşallah demek daha geldi içimizden! 😍 🧿
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