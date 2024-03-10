Dikkat Aşırı Tatlılık İçerir: Aslı Enver Kızı Elay'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, bugüne kadar kızı Elay'ın birbirinden tatlı pozlarını paylaştı. Fakat yüzünü göstermeyi tercih etmemişti. Ta ki bugüne kadar!

Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez paylaştı.