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Fahriye Evcen "Karlar Kraliçesi" Övgüleri Aldığı Kar Pozlarını Yeniden Paylaştı

Fahriye Evcen "Karlar Kraliçesi" Övgüleri Aldığı Kar Pozlarını Yeniden Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.03.2024 - 15:05

Türkiye'nin en tanınmış isimlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sosyal medyada da oldukça aktif. Neredeyse her paylaşımları olay olan Fahriye Evcen, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Henüz Ocak ayında kayak tatilinden pozlarıyla 'karlar kraliçesi' ünvanını alan Evcen, neredeyse aynı pozlarını yeniden paylaştı.

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2017 yılında hayatlarını birleştirme kararı alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ülkemizin en popüler isimleri arasında.

2017 yılında hayatlarını birleştirme kararı alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ülkemizin en popüler isimleri arasında.

Hatta çiftin ünü ülkemizin sınırlarını çoktan aşmış durumda. Evcen ve Özçivit çifti, yurtdışında hatrı sayılır bir takipçi kitlesine sahip.

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023 yılında ise Kerem'i kucaklarına alan çift, Kerem'in doğum gününün gelmesiyle sonunda ikinci çocuklarının da yüzünü göstermişti.

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023 yılında ise Kerem'i kucaklarına alan çift, Kerem'in doğum gününün gelmesiyle sonunda ikinci çocuklarının da yüzünü göstermişti.

Gözlerden uzak büyüttükleri çocuklarıyla zaman zaman paylaşımlar yapan çift, çocuklarının yüzünü göstermeyi ise pek tercih etmiyordu.

Kerem'in de yüzünü görmemizle birlikte, Burak Özçivit'in çocuklarının kendisinin birer kopyası olduğunu öğrenmiş olduk.

Kerem'in de yüzünü görmemizle birlikte, Burak Özçivit'in çocuklarının kendisinin birer kopyası olduğunu öğrenmiş olduk.

Bu paylaşımların üzerine Fahriye Evcen'den sık sık Kerem'in tatlı mı tatlı pozlarını görmeye başladık.

Evcen ve Özçivit çifti, Ocak ayının sonlarında ise ailecek kayak tatiline çıkmışlardı.

Evcen ve Özçivit çifti, Ocak ayının sonlarında ise ailecek kayak tatiline çıkmışlardı.

Tabii bu kayak tatilinden hem kendilerini hem de çocuklarını bol bol gördük.

Fahriye Evcen, hem oğlu Kerem ile hem de Karan ile ayrı ayrı pozlarını 'çok seviyorum' ve 'seninle gurur duyuyorum' diyerek paylaştı.

Fahriye Evcen, hem oğlu Kerem ile hem de Karan ile ayrı ayrı pozlarını 'çok seviyorum' ve 'seninle gurur duyuyorum' diyerek paylaştı.

Annesinin gurur duyduğunu söylediği Karan Özçivit'ten de ayrı bir kayak şovu gelmişti;

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Fahriye Evcen'in 'bir de beni tek çek' pozlarına ise hayranlarından yorum yağmış, herkes kendisini karlar kraliçesi ilan etmişti!

Fahriye Evcen'in 'bir de beni tek çek' pozlarına ise hayranlarından yorum yağmış, herkes kendisini karlar kraliçesi ilan etmişti!

Bu paylaşımların üzerinden yaklaşık bir ay sonra, Fahriye Evcen aynı pozlarını bu sefer "kışa veda" notunu düşerek paylaştı.

Bu paylaşımların üzerinden yaklaşık bir ay sonra, Fahriye Evcen aynı pozlarını bu sefer "kışa veda" notunu düşerek paylaştı.

Yeni ve eski fotoğraf seçkisinde, birbirine oldukça benzeyen bu fotoğraflar da yer aldı.

Yeni ve eski fotoğraf seçkisinde, birbirine oldukça benzeyen bu fotoğraflar da yer aldı.

Evcen'e hayranları ise yine övgüler yağdırmaya doyamadı...

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