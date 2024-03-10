Fahriye Evcen "Karlar Kraliçesi" Övgüleri Aldığı Kar Pozlarını Yeniden Paylaştı
Fahriye Evcen "Karlar Kraliçesi" Övgüleri Aldığı Kar Pozlarını Yeniden Paylaştı
Türkiye'nin en tanınmış isimlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sosyal medyada da oldukça aktif. Neredeyse her paylaşımları olay olan Fahriye Evcen, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Henüz Ocak ayında kayak tatilinden pozlarıyla 'karlar kraliçesi' ünvanını alan Evcen, neredeyse aynı pozlarını yeniden paylaştı.
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2017 yılında hayatlarını birleştirme kararı alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ülkemizin en popüler isimleri arasında.
2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023 yılında ise Kerem'i kucaklarına alan çift, Kerem'in doğum gününün gelmesiyle sonunda ikinci çocuklarının da yüzünü göstermişti.
Kerem'in de yüzünü görmemizle birlikte, Burak Özçivit'in çocuklarının kendisinin birer kopyası olduğunu öğrenmiş olduk.
Evcen ve Özçivit çifti, Ocak ayının sonlarında ise ailecek kayak tatiline çıkmışlardı.
Fahriye Evcen, hem oğlu Kerem ile hem de Karan ile ayrı ayrı pozlarını 'çok seviyorum' ve 'seninle gurur duyuyorum' diyerek paylaştı.
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Fahriye Evcen'in 'bir de beni tek çek' pozlarına ise hayranlarından yorum yağmış, herkes kendisini karlar kraliçesi ilan etmişti!
Bu paylaşımların üzerinden yaklaşık bir ay sonra, Fahriye Evcen aynı pozlarını bu sefer "kışa veda" notunu düşerek paylaştı.
Yeni ve eski fotoğraf seçkisinde, birbirine oldukça benzeyen bu fotoğraflar da yer aldı.
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