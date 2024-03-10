Fahriye Evcen "Karlar Kraliçesi" Övgüleri Aldığı Kar Pozlarını Yeniden Paylaştı

Türkiye'nin en tanınmış isimlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sosyal medyada da oldukça aktif. Neredeyse her paylaşımları olay olan Fahriye Evcen, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Henüz Ocak ayında kayak tatilinden pozlarıyla 'karlar kraliçesi' ünvanını alan Evcen, neredeyse aynı pozlarını yeniden paylaştı.