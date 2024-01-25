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Karan Özçivit Babasını Sollayacak: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Oğlundan Kayak Şov!

Karan Özçivit Babasını Sollayacak: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Oğlundan Kayak Şov!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.01.2024 - 12:19

Türkiye'nin en gözde oyuncularından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, şu sıralar çocuklarıyla birlikte kayak tatilinde. Her ne kadar anne babalarından kayak pozları görmeye alışık olsak da bu kez Karan Özçivit'ten bir kayak pozu geldi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan, kayak yaptığı anlarla maşallah dedirtti!

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2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ülkenin en sevilen çiftlerinden.

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ülkenin en sevilen çiftlerinden.

Çalıkuşu ile aşkları başlayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, evlenme kararı almış, 2017 yılında ise yaptıkları dillere destan düğünle evlenmişlerdi.

Çiftimiz, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023 yılında ise ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldılar.

Çiftimiz, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023 yılında ise ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldılar.

Minik Karan'ı ve Kerem'i yaklaşık bir yaşlarına girene kadar göremedik. Evcen ve Özçivit çifti, çocuklarını gözlerden uzak yetiştirmeyi tercih ettiler. 

Şimdilerde ise tam bir ağabey olan Karan'ı sık sık görüyoruz.

Nitekim minik Kerem'i de annesinin paylaşımıyla geçtiğimiz günlerde ilk kez gördük!

Nitekim minik Kerem'i de annesinin paylaşımıyla geçtiğimiz günlerde ilk kez gördük!

Fakat Kerem'i mi gördük, Karan'ı mı yoksa Burak Özçivit'in minik halini mi, tam karar veremedik doğrusu. Minik Kerem, babasının ve abisinin tam bir kopyası çünkü.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti şimdilerde ise kayak tatilinde.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti şimdilerde ise kayak tatilinde.

Gittikleri her yerden romantik pozlarını paylaşan çiftimiz, kayak tatillerinden de paylaşım yapmayı ihmal etmiyor tabii. 

Çiftimiz yeri geliyor baş başa yeri geliyor ailecek bir tatile çıkıyorlar.

Fahriye Evcen'in kayak tarzı ise sosyal medyada oldukça beğeniliyor, o ayrı bir konu!

Fahriye Evcen'in kayak tarzı ise sosyal medyada oldukça beğeniliyor, o ayrı bir konu!

Evcen ve Özçivit çifti, kayak tatilinde ise yalnız değiller. Çocuklarıyla birlikte karın tadını çıkarmaya devam ediyorlar.

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Anne babasının kayak pozlarını görmeye alışık olduğumuz Karan Özçivit'ten de ilk kayak pozu geldi!

Anne babasının kayak pozlarını görmeye alışık olduğumuz Karan Özçivit'ten de ilk kayak pozu geldi!

Karan Özçivit adına açılan sosyal medya hesabından Karan'ın oldukça karizmatik kayak pozları paylaşıldı.

Babasının mini bir kopyası olan Karan, şimdiden babasını geçecek gibi duruyor!

Babasının mini bir kopyası olan Karan, şimdiden babasını geçecek gibi duruyor!

Karan Özçivit'in ayrıca kayak yaptığı anlardan bir de video bulunuyor;

Karan Özçivit'in tatlığına, karizmasına kocaman bir maşallah demeyi ihmal etmiyoruz! 🧿

Karan Özçivit'in tatlığına, karizmasına kocaman bir maşallah demeyi ihmal etmiyoruz! 🧿

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