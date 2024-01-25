Karan Özçivit Babasını Sollayacak: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Oğlundan Kayak Şov!
Karan Özçivit Babasını Sollayacak: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Oğlundan Kayak Şov!
Türkiye'nin en gözde oyuncularından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, şu sıralar çocuklarıyla birlikte kayak tatilinde. Her ne kadar anne babalarından kayak pozları görmeye alışık olsak da bu kez Karan Özçivit'ten bir kayak pozu geldi.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan, kayak yaptığı anlarla maşallah dedirtti!
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2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ülkenin en sevilen çiftlerinden.
Çiftimiz, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023 yılında ise ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldılar.
Nitekim minik Kerem'i de annesinin paylaşımıyla geçtiğimiz günlerde ilk kez gördük!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti şimdilerde ise kayak tatilinde.
Fahriye Evcen'in kayak tarzı ise sosyal medyada oldukça beğeniliyor, o ayrı bir konu!
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Anne babasının kayak pozlarını görmeye alışık olduğumuz Karan Özçivit'ten de ilk kayak pozu geldi!
Babasının mini bir kopyası olan Karan, şimdiden babasını geçecek gibi duruyor!
Karan Özçivit'in ayrıca kayak yaptığı anlardan bir de video bulunuyor;
Karan Özçivit'in tatlığına, karizmasına kocaman bir maşallah demeyi ihmal etmiyoruz! 🧿
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