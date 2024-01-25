Karan Özçivit Babasını Sollayacak: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Oğlundan Kayak Şov!

Türkiye'nin en gözde oyuncularından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, şu sıralar çocuklarıyla birlikte kayak tatilinde. Her ne kadar anne babalarından kayak pozları görmeye alışık olsak da bu kez Karan Özçivit'ten bir kayak pozu geldi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan, kayak yaptığı anlarla maşallah dedirtti!