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Cem Karaca Filminin Galasına Katılmayan Melisa Aslı Pamuk'tan Açıklama Beklerken İmalı Paris Pozları Geldi

Cem Karaca Filminin Galasına Katılmayan Melisa Aslı Pamuk'tan Açıklama Beklerken İmalı Paris Pozları Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.01.2024 - 11:09

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galası, geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Filmin galasına katılmayan Melisa Aslı Pamuk, Paris'te bir defileye katıldığı anları paylaştı. İsmail Hacıoğlu'nun bu konu hakkındaki açıklamaları üzerine Pamuk'tan da bir açıklama beklerken, kendisinden yepyeni Paris pozları geldi.

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Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi, vizyona girmek için gün sayıyor.

Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi, vizyona girmek için gün sayıyor.

Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı film, uzun bir süredir merakla bekleniyor. Öyle ki oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Buçe Buse Kahraman, Melisa Aslı Pamuk gibi ünlü isimler yer alıyor.

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galası ise geçtiğimiz günlerde düzenlendi.

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galası ise geçtiğimiz günlerde düzenlendi.

İsmail Hacıoğlu başta olmak üzere, filmde emeği geçen başarılı isimler Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel galaya katılım sağladı.

Melisa Aslı Pamuk ise filmin galasına katılmayan tek isim oldu.

Melisa Aslı Pamuk ise filmin galasına katılmayan tek isim oldu.

Galada gergin anlar yaşandığı da dikkatlerden kaçmadı tabii. Pamuk'un neden galada boy göstermediği merak konusu olurken, oyuncular arasında bir sorun olduğu düşünülmeye başlandı.

İsmail Hacıoğlu'ndan galaya katılmayan Pamuk'a dair sitemkar bir yorum geldi.

İsmail Hacıoğlu'ndan galaya katılmayan Pamuk'a dair sitemkar bir yorum geldi.

'Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı' diyen Hacıoğlu'nun bu sözlerinden sonra, meraklı gözler Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabında dolaşmaya başladı.

Bir de ne görelim! Melisa Aslı Pamuk, kendi filminin galasına katılmak yerine, Paris'te moda defilelerinde boy gösteriyor.

Bir de ne görelim! Melisa Aslı Pamuk, kendi filminin galasına katılmak yerine, Paris'te moda defilelerinde boy gösteriyor.

Birkaç farklı defileden çektiği anları sosyal medyada paylaşan Pamuk, daha sonra kendi kombinini de paylaşmayı ihmal etmedi tabii.

Defilesine gittiği markanın elbisesiyle pozlar veren Pamuk'un paylaşımına ise yorum yağdı;

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Melisa Aslı Pamuk'tan filme veya galaya dair bir açıklama bekleyeduralım, kendisi Paris'te başka markaların defilelerine katılmaya devam ediyor.

Melisa Aslı Pamuk'tan filme veya galaya dair bir açıklama bekleyeduralım, kendisi Paris'te başka markaların defilelerine katılmaya devam ediyor.

Pamuk, bu sefer de Tony Ward markasına ait bir tasarımı giyerek, paylaşımlarda bulundu. Tabii defileye dair anları da çekmeyi unutmayı ünlü isim.

Birçok kişi galaya dair olumsuz yorum bırakırken, birçok kişi de kendisinin gayet güzel göründüğünü söyledi.

Birçok kişi galaya dair olumsuz yorum bırakırken, birçok kişi de kendisinin gayet güzel göründüğünü söyledi.

Bakalım Paris'teki defileler sona erdikten sonra, kendisinden bir açıklama duyacak mıyız?

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