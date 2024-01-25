Cem Karaca Filminin Galasına Katılmayan Melisa Aslı Pamuk'tan Açıklama Beklerken İmalı Paris Pozları Geldi
Cem Karaca Filminin Galasına Katılmayan Melisa Aslı Pamuk'tan Açıklama Beklerken İmalı Paris Pozları Geldi
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galası, geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Filmin galasına katılmayan Melisa Aslı Pamuk, Paris'te bir defileye katıldığı anları paylaştı. İsmail Hacıoğlu'nun bu konu hakkındaki açıklamaları üzerine Pamuk'tan da bir açıklama beklerken, kendisinden yepyeni Paris pozları geldi.
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Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi, vizyona girmek için gün sayıyor.
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galası ise geçtiğimiz günlerde düzenlendi.
Melisa Aslı Pamuk ise filmin galasına katılmayan tek isim oldu.
İsmail Hacıoğlu'ndan galaya katılmayan Pamuk'a dair sitemkar bir yorum geldi.
Bir de ne görelim! Melisa Aslı Pamuk, kendi filminin galasına katılmak yerine, Paris'te moda defilelerinde boy gösteriyor.
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Melisa Aslı Pamuk'tan filme veya galaya dair bir açıklama bekleyeduralım, kendisi Paris'te başka markaların defilelerine katılmaya devam ediyor.
Birçok kişi galaya dair olumsuz yorum bırakırken, birçok kişi de kendisinin gayet güzel göründüğünü söyledi.
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