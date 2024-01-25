Cem Karaca Filminin Galasına Katılmayan Melisa Aslı Pamuk'tan Açıklama Beklerken İmalı Paris Pozları Geldi

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galası, geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Filmin galasına katılmayan Melisa Aslı Pamuk, Paris'te bir defileye katıldığı anları paylaştı. İsmail Hacıoğlu'nun bu konu hakkındaki açıklamaları üzerine Pamuk'tan da bir açıklama beklerken, kendisinden yepyeni Paris pozları geldi.