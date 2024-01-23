Melisa Aslı Pamuk, Cem Karaca Galasına Katılmayıp Defilelerde Fink Atmıştı: Kombinin Fiyatı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz akşam Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına katılmayan tek kişi Melisa Aslı Pamuk gündeme bomba gibi düştü. Paris'te defileye katılan genç oyuncunun giydiği kıyafet de dikkat çekti. Biz de sizler için elbisenin markasını ve fiyatını bulduk!