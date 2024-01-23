Melisa Aslı Pamuk, Cem Karaca Galasına Katılmayıp Defilelerde Fink Atmıştı: Kombinin Fiyatı Ortaya Çıktı
Melisa Aslı Pamuk, Cem Karaca Galasına Katılmayıp Defilelerde Fink Atmıştı: Kombinin Fiyatı Ortaya Çıktı
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Tüm Türkiye'de vizyona girsin diye gün saydığı yapımların başında Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatını anlatan film yer aldı.
Geçtiğimiz akşam merakla beklenen Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galası düzenlendi. Özel gecede yapımda rol alan İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel boy gösterdi.
26 Ocak'ta vizyona girecek olan biyografi türündeki filmde rol alan bir diğer isim ise Yer Gök Aşk dizisiyle tanıdığımız Melisa Aslı Pamuk.
Galayı takip edenler fark etmiştir eminim ki, anlamlı filmin bu özel gecesinde genel olarak gergin bir hava kaplamıştı etrafı. Bunun nedeninin de Pamuk'un orada olmaması olarak değerlendirildi.
Snobmagazin'e konuşan İsmail Hacıoğlu gazetecilerin kendisine Melisa Aslı Pamuk'la ilgili sorduğu soruya "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" diyerek gönderme yaptı.
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Sevgilisi Yusuf Yazıcı ile bir süredir Fransa'da yaşayan genç oyuncu başrolünde yer aldığı "Kadınlara Mahsus" filminin galasına da katılmamıştı.
"Melisa Aslı Pamuk nerede, neden galaya katılmadı?" derken kendisinin Fransa'nın başkenti Paris'te defilelere katıldığı ortaya çıktı.
Georges Hobeika defilesinde boy gösteren ünlü güzelin mavi tüy ve pırıltı detaylı elbisesi de epey dikkat çekti.
Gala saatine yakın bir saatte Instagram hesabından paylaşım yapan Melisa Aslı Pamuk defilesine gitti markasının elbisesiyle poz verdi.
Georges Hobeika marka elbisenin resmi satış fiyatı 7,750.00 dolar. Doları Türk Lirasına çevirdiğimizde karşımıza çıkan miktar ise tam 233 bin lira.
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