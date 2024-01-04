Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Oyuncuları Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Hacıoğlu Goygoycuların Diline Düştü

Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu edinen 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Filmin başrol oyuncuları Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Hacıoğlu'nun film için verdikleri bir poz goygoycuların diline fena düştü.Gelin hep birlikte sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara bakalım.👇