Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Oyuncuları Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Hacıoğlu Goygoycuların Diline Düştü
Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Oyuncuları Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Hacıoğlu Goygoycuların Diline Düştü
Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu edinen 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Filmin başrol oyuncuları Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Hacıoğlu'nun film için verdikleri bir poz goygoycuların diline fena düştü.Gelin hep birlikte sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara bakalım.👇
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Anadolu rock müziğinin duayenlerinden olan Cem Karaca, büyük başarılar ve yaşamındaki derin hüzünlerle bu dünyadan gelip geçmiş sanatçılarımızdan biri.
Cem Karaca bu hayata veda etmiş olsa dahi yaşamı boyunca yapmış olduğu ölümsüz şarkılarla bu dünyanın unutulmaz isimlerinden biri oldu hiç kuşkusuz. Cem Karaca'nın hayatından ilham alınarak çekilen "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin çekimleri ise tamamlandı.
'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminde Cem Karaca'ya hayat veren isim İsmail Hacıoğlu oldu. Filmin oyuncu kadrosunda; Fikret Kuşkan, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Yasemin Yalçın ve Melisa Döngel gibi güçlü isimler yer alıyor.
26 Ocak 2024 tarihinde sinemalarda vizyona girecek 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin ikinci fragmanı ise geçtiğimiz gün yayınlandı.
Fragmanın ardından sosyal medyada filmle ilgili birçok yorum geldi. Filmde rol alan Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Hacıoğlu'nun film setinde verdikleri poz da sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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1. Gelen tepkilere hep birlikte bakalım...👇
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