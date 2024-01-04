Demet Akalın, Okan Kurt'un Kendisini Aldattığını Söyleyen Kişiye "El Ele Fotoğraflarını At Yayınlayayım" Dedi!

Yaptığı paylaşımlarla, dobra açıklamalarla ve sosyal medya hesabından verdiği cevaplarla adını sık sık duyduğumuz ünlü şarkıcı Demet Akalın, yine bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıt ile gündem oldu. Akalın, Okan Kurt'un kendisini aldattığını iddia eden kişiye 'el ele fotoğraflarını at kız yayınlarım' dedi.👇