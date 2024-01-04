Demet Akalın, Okan Kurt'un Kendisini Aldattığını Söyleyen Kişiye "El Ele Fotoğraflarını At Yayınlayayım" Dedi!
Demet Akalın, Okan Kurt'un Kendisini Aldattığını Söyleyen Kişiye "El Ele Fotoğraflarını At Yayınlayayım" Dedi!
Yaptığı paylaşımlarla, dobra açıklamalarla ve sosyal medya hesabından verdiği cevaplarla adını sık sık duyduğumuz ünlü şarkıcı Demet Akalın, yine bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıt ile gündem oldu. Akalın, Okan Kurt'un kendisini aldattığını iddia eden kişiye 'el ele fotoğraflarını at kız yayınlarım' dedi.👇
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'Giderli Şarkılar' 'Evli, Mutlu, Çocuklu' 'Afedersin' gibi hit şarkılara imza atmış Demet Akalın, kariyeri dışında özel hayatı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin dünyasının yakından takip ettiği bir isim.
Akalın, ailesiyle ve gündemde yer alan konularla ilgili düşüncelerini kendisini tutamayıp sosyal medya hesaplarından çekinmeden paylaşıyor. Keza kendisiyle ve ailesiyle ilgili gelen yorumları da titizlikle okuyan Demet Akalın, bu yorumlara da zaman zaman cevap veriyor.
Demet Akalın, bu sefer X hesabında eşi Okan Kurt ile ilgili yapılan bir yoruma kayıtsız kalamadı.
Bir sosyal medya kullanıcısı Demet Akalın'ın yorum yaptığı bir paylaşımın altına "affediciliğini seviyorum demom Okan Kurt aldattıysa da helal olsun" dedi.👇
Demet Akalın ise 'Okan'da Allah korkusu var. Aşık olursa geçsin karşıma söylesin." dedi. Akalın, bunun yanı sıra 'elinde kanıtın varsa gönder kız paylaşırım' diyerek "eşime güvenim sonsuz" mesajını vermeyi de ihmal etmedi.👇
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Bunu gören bir sosyal medya kullanıcısından da kısa sürede Demet Akalın'a destek gecikmedi.👇
Demet Akalın ise para konusuna da açıklık getirerek "evlilik sözleşmem vardı" dedi.
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