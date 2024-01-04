Demet Akalın'ın Ebru Gündeş ve Hadise ile İlgili Beğendiği Bir Paylaşım Olay Yaratacak Cinsten!
Demet Akalın'ın Ebru Gündeş ve Hadise ile İlgili Beğendiği Bir Paylaşım Olay Yaratacak Cinsten!
Gün geçmiyor ki magazin gündeminde kaossuz bir güne uyanmayalım! O ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda oturan Ebru Gündeş, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Kimileri Gündeş'in uygun bir isim olduğunu düşünürken kimileri de Hadise'nin gelmesi gerektiğini savundu.
Demet Akalın ise beğendiği bir paylaşımla açık açık tarafını belli etti!
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Yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelen O Ses Türkiye, yine birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi.
Ebru Gündeş, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının kazanan jüri üyesi oldu.
Ebru Gündeş ve Hadise tartışması süredursun, Demet Akalın konuya dair beğendiği bir paylaşımla tarafını açık açık belli etti!
Demet Akalın, 'dişil enerjisi yüksek olduğu için Hadise'nin jüri üyesi olması gerektiğini' eleştiren bir paylaşımı beğendi.
Biz en iyisi daha fazla anlatmak yerine Demet Akalın'ın beğendiği o paylaşımı buraya bırakalım;
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Tabii olay burada bitti sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu paylaşımın yayılması üzerine bir kişi de Demet Akalın'ı eleştirmeye başladı.
Demet Akalın'ı savunan bir yorum da gecikmedi.
Tartışmaları gören Demet Akalın ise gülüp geçmeyi tercih etti!
Peki başka ne yorumlar yapıldı?
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Sizce kim haklı?👇🏻
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