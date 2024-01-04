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Demet Akalın'ın Ebru Gündeş ve Hadise ile İlgili Beğendiği Bir Paylaşım Olay Yaratacak Cinsten!

Demet Akalın'ın Ebru Gündeş ve Hadise ile İlgili Beğendiği Bir Paylaşım Olay Yaratacak Cinsten!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.01.2024 - 11:45

Gün geçmiyor ki magazin gündeminde kaossuz bir güne uyanmayalım! O ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda oturan Ebru Gündeş, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Kimileri Gündeş'in uygun bir isim olduğunu düşünürken kimileri de Hadise'nin gelmesi gerektiğini savundu. 

Demet Akalın ise beğendiği bir paylaşımla açık açık tarafını belli etti!

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Yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelen O Ses Türkiye, yine birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi.

Yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelen O Ses Türkiye, yine birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi.

O Ses Türkiye'nin bu yılki jürileri arasında Meryem Uzerli, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Acun Ilıcalı vardı. Her sene olduğu gibi bu sene de ünlü isimler sahne alarak sevilen şarkıları seslendirdi.

Ebru Gündeş, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının kazanan jüri üyesi oldu.

Ebru Gündeş, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının kazanan jüri üyesi oldu.

Kazandı kazanmasına fakat, kendisi büyük tartışmalara da sebep oldu. Gündeş'in jüri üyeleri arasında yer alması, birçok kişi tarafından onaylanmadı. Kimileri ise Ebru Gündeş yerine Hadise'nin olması gerektiğini savundu.

Ebru Gündeş ve Hadise tartışması süredursun, Demet Akalın konuya dair beğendiği bir paylaşımla tarafını açık açık belli etti!

Ebru Gündeş ve Hadise tartışması süredursun, Demet Akalın konuya dair beğendiği bir paylaşımla tarafını açık açık belli etti!

'Ablacım dur zaten ortalık karışık' diyemeden sosyal medya kullanıcıları Demet Akalın'ın beğendiği paylaşımı gördü. 

Akalın, Hadise VS Ebru Gündeş olayında, Ebru Gündeş'in yanında olduğunu belirtti.

Demet Akalın, 'dişil enerjisi yüksek olduğu için Hadise'nin jüri üyesi olması gerektiğini' eleştiren bir paylaşımı beğendi.

Demet Akalın, 'dişil enerjisi yüksek olduğu için Hadise'nin jüri üyesi olması gerektiğini' eleştiren bir paylaşımı beğendi.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin müzik sektörüne dair yaptığı açıklamalarla akıllara gelen ilk isim Hadise olmuştu!

Biz en iyisi daha fazla anlatmak yerine Demet Akalın'ın beğendiği o paylaşımı buraya bırakalım;

Biz en iyisi daha fazla anlatmak yerine Demet Akalın'ın beğendiği o paylaşımı buraya bırakalım;
twitter.com
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Tabii olay burada bitti sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu paylaşımın yayılması üzerine bir kişi de Demet Akalın'ı eleştirmeye başladı.

Tabii olay burada bitti sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu paylaşımın yayılması üzerine bir kişi de Demet Akalın'ı eleştirmeye başladı.
twitter.com

Demet Akalın'ı savunan bir yorum da gecikmedi.

Demet Akalın'ı savunan bir yorum da gecikmedi.
twitter.com

Tartışmaları gören Demet Akalın ise gülüp geçmeyi tercih etti!

Tartışmaları gören Demet Akalın ise gülüp geçmeyi tercih etti!
twitter.com

Peki başka ne yorumlar yapıldı?

Peki başka ne yorumlar yapıldı?
twitter.com

👇🏻

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Sizce kim haklı?👇🏻

Sizce kim haklı?👇🏻
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