Demet Akalın'ın Ebru Gündeş ve Hadise ile İlgili Beğendiği Bir Paylaşım Olay Yaratacak Cinsten!

Gün geçmiyor ki magazin gündeminde kaossuz bir güne uyanmayalım! O ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda oturan Ebru Gündeş, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Kimileri Gündeş'in uygun bir isim olduğunu düşünürken kimileri de Hadise'nin gelmesi gerektiğini savundu.

Demet Akalın ise beğendiği bir paylaşımla açık açık tarafını belli etti!