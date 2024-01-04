Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Estetik İddialarını Reddeden Büşra Pekin'in Son Hali Takipçilerine Anlık Bir Şok Yaşattı

Estetik İddialarını Reddeden Büşra Pekin'in Son Hali Takipçilerine Anlık Bir Şok Yaşattı

GNS
GNS - Onedio Editörü
04.01.2024 - 11:21

Yıllar önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanıdığımız Büşra Pekin, şimdilerde yerli komedi filmlerinin aranılan yüzü. Yıllar içinde geçirdiği değişimle sık sık gündem olan Pekin, yaptığı son paylaşımdaki haliyle kendi hariç herkese benzetildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Büşra Pekin'i pek çoğumuz Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tanıdık.

Büşra Pekin'i pek çoğumuz Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tanıdık.

Aslında oyunculuk kariyerine En Son Babalar Duyar ile başlasa da, yıldızı ÇGHB ekibinde parladı. Mizahı ve oyunculuğu seyirciler tarafından son derece beğenilen Pekin, özellikle Havuçlu Anne rolüyle hafızalarımıza kazındı.

Şimdiye kadar pek çok filmde ve tiyatro oyununda kendisini görsek de, Büşra Pekin'i hiçbir dizide göremedik.

Şimdiye kadar pek çok filmde ve tiyatro oyununda kendisini görsek de, Büşra Pekin'i hiçbir dizide göremedik.

Tıpkı ÇGHB'den önce olduğu gibi, sonrasında da aktif olarak hiç ara vermeden oyunculuk yapan Pekin'i dizilerde göremedik. Fakat kendisi sinema filmlerinde sık sık karşımıza çıktı. Komedi ve romantik komedi oynaması bir kenara dursun, Dilberay'ı canlandırmasıyla herkesi şaşkına çevirmişti.

Tabii güzelliği ve başarılı oyunculuğu kadar yıllar içindeki değişimi de konuşuluyor Büşra Pekin'in.

Tabii güzelliği ve başarılı oyunculuğu kadar yıllar içindeki değişimi de konuşuluyor Büşra Pekin'in.

41 yaşındaki Büşra Pekin, yıllar içerisinde verdiği kilolarla geçtiğimiz yıl epey gündeme gelmişti hatırlarsanız. Önceki halinden eser kalmayan ünlü oyuncu, sağlıklı beslenme ve sporla düzenli bir şekilde kilo verdiğini açıklamıştı.

Tabii bir diğer konu da kilo vermesinin ardından yüzünde fark edilen değişiklikler olmuştu.

Tabii bir diğer konu da kilo vermesinin ardından yüzünde fark edilen değişiklikler olmuştu.

Ufak tefek operasyonlar geçirdiği elbette gözle görülür şekilde anlaşılıyor.

Fakat daha fazlasını yaptığı sanılmasın diye film için tarz değiştirip, makyaj bandı kullanırken dahi haber veriyor.

Fakat daha fazlasını yaptığı sanılmasın diye film için tarz değiştirip, makyaj bandı kullanırken dahi haber veriyor.

Estetik haberlerine baştan önlemini alıyor yani anlayacağınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hasan Can Kaya ile başrolünü paylaştığı Çok Aşk filmi döneminde saçını kısacık kestiren Pekin'in bu hali Twitter'da çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Hasan Can Kaya ile başrolünü paylaştığı Çok Aşk filmi döneminde saçını kısacık kestiren Pekin'in bu hali Twitter'da çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Ünlü oyuncu ise fotoğrafın ardından gelen yorumları görmüş ve 'Değişmekten ve gelişmekten büyük keyif alıyorum. Eski'mi de seviyorum, yeni'mi de' demişti.

Pekin'in son paylaşımı yine benzer yorumların hedefi oldu.

Pekin'in son paylaşımı yine benzer yorumların hedefi oldu.

Estetiği olmadığını söyleyen ve bu iddiaları reddeden Büşra Pekin, fotoğraflarının altında kendisi hariç herkese benzetildi.

Estetiği olmadığını söyleyen ve bu iddiaları reddeden Büşra Pekin, fotoğraflarının altında kendisi hariç herkese benzetildi.

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?