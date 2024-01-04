Estetik İddialarını Reddeden Büşra Pekin'in Son Hali Takipçilerine Anlık Bir Şok Yaşattı
Estetik İddialarını Reddeden Büşra Pekin'in Son Hali Takipçilerine Anlık Bir Şok Yaşattı
Yıllar önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanıdığımız Büşra Pekin, şimdilerde yerli komedi filmlerinin aranılan yüzü. Yıllar içinde geçirdiği değişimle sık sık gündem olan Pekin, yaptığı son paylaşımdaki haliyle kendi hariç herkese benzetildi.
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Büşra Pekin'i pek çoğumuz Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tanıdık.
Şimdiye kadar pek çok filmde ve tiyatro oyununda kendisini görsek de, Büşra Pekin'i hiçbir dizide göremedik.
Tabii güzelliği ve başarılı oyunculuğu kadar yıllar içindeki değişimi de konuşuluyor Büşra Pekin'in.
Tabii bir diğer konu da kilo vermesinin ardından yüzünde fark edilen değişiklikler olmuştu.
Fakat daha fazlasını yaptığı sanılmasın diye film için tarz değiştirip, makyaj bandı kullanırken dahi haber veriyor.
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Hasan Can Kaya ile başrolünü paylaştığı Çok Aşk filmi döneminde saçını kısacık kestiren Pekin'in bu hali Twitter'da çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
Pekin'in son paylaşımı yine benzer yorumların hedefi oldu.
Estetiği olmadığını söyleyen ve bu iddiaları reddeden Büşra Pekin, fotoğraflarının altında kendisi hariç herkese benzetildi.
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