Estetik İddialarını Reddeden Büşra Pekin'in Son Hali Takipçilerine Anlık Bir Şok Yaşattı

Tıpkı ÇGHB'den önce olduğu gibi, sonrasında da aktif olarak hiç ara vermeden oyunculuk yapan Pekin'i dizilerde göremedik. Fakat kendisi sinema filmlerinde sık sık karşımıza çıktı. Komedi ve romantik komedi oynaması bir kenara dursun, Dilberay'ı canlandırmasıyla herkesi şaşkına çevirmişti.