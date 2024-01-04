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Arzu Sabancı Tüm Asilliğiyle Sosyal Medya Hesabından Taşı Gediğine Koyarak Kime Gönderme Yaptı?

Arzu Sabancı Tüm Asilliğiyle Sosyal Medya Hesabından Taşı Gediğine Koyarak Kime Gönderme Yaptı?

GNS
GNS - Onedio Editörü
04.01.2024 - 09:10

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Arzu Sabancı'nın, yılbaşı gecesinin ardından yaptığı paylaşımlar oldukça ilgi çekti. Önceki gün yapmış olduğu boğaz manzarası paylaşımlarına yazdıklarıyla ve eklediği şarkıyla kafamızı karıştırdı. Peki Arzu Sabancı kime taklitçi diyerek gönderme yaptı?

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Sabancı Ailesi, iş ve cemiyet hayatının en tanındık ailelerinden biri olmalarının yanı sıra, sosyal medyada da oldukça yakından takip ediliyor.

Sabancı Ailesi, iş ve cemiyet hayatının en tanındık ailelerinden biri olmalarının yanı sıra, sosyal medyada da oldukça yakından takip ediliyor.

Aile bireyleri genel olarak sosyal medya hesaplarını oldukça aktif şekilde kullanıyor. Özellikle Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı.

Sosyal medyada tarzıyla ve tavrıyla sıkça adından bahsettiren Arzu Sabancı'nın Instagram'ı ne kadar aktif kullandığını bilenler bilir.

Sosyal medyada tarzıyla ve tavrıyla sıkça adından bahsettiren Arzu Sabancı'nın Instagram'ı ne kadar aktif kullandığını bilenler bilir.

Kendisinin 1,1 milyon takipçisi bulunuyor. Paylaştığı her şey epey ilgi çekiyor.

Gezi rotalarından tutun giyimine, düzenlediği organizasyonlardan katıldığı etkinliklere her şeyi profilinde görmek mümkün.

Gezi rotalarından tutun giyimine, düzenlediği organizasyonlardan katıldığı etkinliklere her şeyi profilinde görmek mümkün.

Haliyle bu ışıltılı hayat pek çok kişinin de ilgisini çekiyor.

Diğer bir yandan ailesi ile sık sık paylaşım yapıyor Arzu Sabancı.

Diğer bir yandan ailesi ile sık sık paylaşım yapıyor Arzu Sabancı.

Ailesine ne denli değer verdiğini her seferinde gösteriyor ve onları daimi olarak bir araya getirmeye çalışıyor anladığımız kadarıyla.

Son olarak düzenledikleri yılbaşı organizasyonuna ilişkin pozlar geldi Sabancı'dan.

Son olarak düzenledikleri yılbaşı organizasyonuna ilişkin pozlar geldi Sabancı'dan.

İlk olarak ailece düzenledikleri yemekten, ardından yılbaşı günü düzenledikleri organizasyondan pozlarını paylaştı Arzu Sabancı.

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Geçtiğimiz akşam yılbaşı gecesine ait anılarını Instagram hikayesinde paylaşmaya devam eden Arzu Sabancı, önce eşi ile birlikte olduğu bir videoyu paylaştı.

Geçtiğimiz akşam yılbaşı gecesine ait anılarını Instagram hikayesinde paylaşmaya devam eden Arzu Sabancı, önce eşi ile birlikte olduğu bir videoyu paylaştı.

Ardından kendi pozunu ve havai fişekleri de ekledi.

Fakat en dikkat çeken detay, Alem-i Adastra'nın "Kıskanç" mixini arka plana eklemiş olmasıydı.

Fakat en dikkat çeken detay, Alem-i Adastra'nın "Kıskanç" mixini arka plana eklemiş olmasıydı.

'Yurt dışında gece gittiğiniz yerde müziğin ortasında Zeki Müren konuşması duyunca şaşırmıyorsunuz. Çünkü bu mix sürekli çalıyor.'

Bu açıklamanın ardından gelen "Taklitler aslını yaşatır." ifadeleri ise bu okkalı göndermenin kime olduğunu bir hayli merak ettirdi.

Bu açıklamanın ardından gelen "Taklitler aslını yaşatır." ifadeleri ise bu okkalı göndermenin kime olduğunu bir hayli merak ettirdi.

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