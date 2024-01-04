Arzu Sabancı Tüm Asilliğiyle Sosyal Medya Hesabından Taşı Gediğine Koyarak Kime Gönderme Yaptı?
Arzu Sabancı Tüm Asilliğiyle Sosyal Medya Hesabından Taşı Gediğine Koyarak Kime Gönderme Yaptı?
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Arzu Sabancı'nın, yılbaşı gecesinin ardından yaptığı paylaşımlar oldukça ilgi çekti. Önceki gün yapmış olduğu boğaz manzarası paylaşımlarına yazdıklarıyla ve eklediği şarkıyla kafamızı karıştırdı. Peki Arzu Sabancı kime taklitçi diyerek gönderme yaptı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sabancı Ailesi, iş ve cemiyet hayatının en tanındık ailelerinden biri olmalarının yanı sıra, sosyal medyada da oldukça yakından takip ediliyor.
Sosyal medyada tarzıyla ve tavrıyla sıkça adından bahsettiren Arzu Sabancı'nın Instagram'ı ne kadar aktif kullandığını bilenler bilir.
Gezi rotalarından tutun giyimine, düzenlediği organizasyonlardan katıldığı etkinliklere her şeyi profilinde görmek mümkün.
Diğer bir yandan ailesi ile sık sık paylaşım yapıyor Arzu Sabancı.
Son olarak düzenledikleri yılbaşı organizasyonuna ilişkin pozlar geldi Sabancı'dan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz akşam yılbaşı gecesine ait anılarını Instagram hikayesinde paylaşmaya devam eden Arzu Sabancı, önce eşi ile birlikte olduğu bir videoyu paylaştı.
Fakat en dikkat çeken detay, Alem-i Adastra'nın "Kıskanç" mixini arka plana eklemiş olmasıydı.
Bu açıklamanın ardından gelen "Taklitler aslını yaşatır." ifadeleri ise bu okkalı göndermenin kime olduğunu bir hayli merak ettirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda