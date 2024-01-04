Arzu Sabancı Tüm Asilliğiyle Sosyal Medya Hesabından Taşı Gediğine Koyarak Kime Gönderme Yaptı?

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Arzu Sabancı'nın, yılbaşı gecesinin ardından yaptığı paylaşımlar oldukça ilgi çekti. Önceki gün yapmış olduğu boğaz manzarası paylaşımlarına yazdıklarıyla ve eklediği şarkıyla kafamızı karıştırdı. Peki Arzu Sabancı kime taklitçi diyerek gönderme yaptı?