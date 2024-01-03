Yeni Yıla Sarmaş Dolaş Giren Beren Saat ve Kayınvalidesinin 'Samimiyeti' Kimini Kıskandırdı Kimine Fazla Geldi
Yeni Yıla Sarmaş Dolaş Giren Beren Saat ve Kayınvalidesinin 'Samimiyeti' Kimini Kıskandırdı Kimine Fazla Geldi
Yeni yıla sarmaş dolaş, öpüş kokuş giren gelin-kaynana Beren Saat ve Serpil Doğulu'nun 'samimiyeti' dillere fena düştü!
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2014 yılında dünyaevine giren, o günden bu yana da yaşadıkları tüm iniş çıkışları bir şekilde beraber göğüslemeyi başaran Beren Saat ve Kenan Doğulu magazinin en gözde çiftlerinden biri.
Çift hakkında ortaya atılmayan iddia kalmadı desek yeridir. Bir kere, her sene "boşanıyorlar mı?" haberini garanti görüyoruz. Bitmek bilmeyen boşanma iddiaları yanında bir de Beren Saat'in istenmeyen, beğenilmeyen gelin olduğunu duyuyoruz mesela...
Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkındaki boşanma iddiaları yeniden hortlamıştı. Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alan Kenan Doğulu ise ayrılık iddialarını soran muhabirlere "Çok gülüyoruz. Gizlice boşandılar yazmışlar. Çok şaşırdık "Aa boşandık mı?" dedik" açıklamasında bulunmuştu.
Konser bitiminde de peşlerini bırakmayan tüm dedikodulara inat, koca bir öpücük paylaşmıştı çiftimiz...👇
Fakat yılbaşı gecesine dair inanılmaz dikkat çeken bir detay daha vardı: Yeni yıla sarmaş dolaş, birbirlerine doyamıyormuş gibi takılarak giren Beren Saat ve kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun samimiyeti... 👇
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Siz ne düşünürsünüz bilmiyoruz ama bu görüntüler kimilerine çok içten gelirken ve kıskançlığa sebep olurken, kimilerine tarafından da 'gereksiz' olarak yorumlandı!
1. Gelin sosyal medyayı ikiye bölen, hem "Olan var olmayan var" hem de "Bu biraz fazla bir samimiyet" dedirten videoya gelen yorumlara beraber bakalım!
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