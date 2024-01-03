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L'Officiel Hommes Dergisine Poz Veren Aras Bulut İynemli'nin Şehzadevari Tuhaf Kıyafeti Dillere Fena Düştü

L'Officiel Hommes Dergisine Poz Veren Aras Bulut İynemli'nin Şehzadevari Tuhaf Kıyafeti Dillere Fena Düştü

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
04.01.2024 - 00:22

L'Officiel Hommes dergisinin Ocak ayı sayısına poz veren Aras Bulut İynemli, fazla marjinal ve tuhaf kıyafet seçimiyle büyük goygoy malzemesi oldu.

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Hayatımıza gencecik bir çocukken giren Aras Bulut İynemli, zaman içerisinde yer aldığı dizi ve film projeleriyle büyük ses getiren en başarılı erkek oyuncular arasına girdi.

Hayatımıza gencecik bir çocukken giren Aras Bulut İynemli, zaman içerisinde yer aldığı dizi ve film projeleriyle büyük ses getiren en başarılı erkek oyuncular arasına girdi.

Son olarak da büyük tartışma yaratan, ilk önce Disney'de yayınlanması beklenirken sonradan iptal edilen ve hem sinemalarda hem FOX TV'de yayınlanan Atatürk filminde ulu önderimizi canlandırmıştı kendisi.

Son olarak da büyük tartışma yaratan, ilk önce Disney'de yayınlanması beklenirken sonradan iptal edilen ve hem sinemalarda hem FOX TV'de yayınlanan Atatürk filminde ulu önderimizi canlandırmıştı kendisi.

Aras Bulut İynemli'nin Atatürk performansı çok beğenilirken, Disney'in iptal kararına tepki göstermemesi göze batmıştı.

Aras Bulut İynemli'nin Atatürk performansı çok beğenilirken, Disney'in iptal kararına tepki göstermemesi göze batmıştı.

L'Officiel Hommes dergisinin Ocak ayı sayısına poz veren Aras Bulut İynemli, bu sefer de tuhaf kıyafetiyle gündeme oturdu.

L'Officiel Hommes dergisinin Ocak ayı sayısına poz veren Aras Bulut İynemli, bu sefer de tuhaf kıyafetiyle gündeme oturdu.

Kıyafetiyle "Hiç rolden çıkamıyor bu adam" dedirten Aras Bulut İynemli'yi kimileri Yamaç Koçovalı haline benzetti👇

Kıyafetiyle "Hiç rolden çıkamıyor bu adam" dedirten Aras Bulut İynemli'yi kimileri Yamaç Koçovalı haline benzetti👇
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Kimileri de şehzade Beyazıt haline 👇

Kimileri de şehzade Beyazıt haline 👇

1. Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

1. Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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18. Var mı artıran? Hadi yorumlarda buluşalım!

18. Var mı artıran? Hadi yorumlarda buluşalım!
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