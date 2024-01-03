'En Alaturka Seren Serengil' Özelliklerini Sıralayan Kullanıcılar Kahkaha Fırtınası Yarattı!
'En Alaturka Seren Serengil' Özelliklerini Sıralayan Kullanıcılar Kahkaha Fırtınası Yarattı!
X'te (Twitter) @astrodedikodu adlı kullanıcının ortaya attığı 'En arabesk Seren Serengil özelliğiniz ne?' sorusuna gelen cevaplar büyük güldürdü!
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Seren Serengil denildiğinde sizin aklınıza ne geliyor bilmiyoruz ama bizim için Seren Serengil, kaos kelimesinin içinde geçtiği her yerde mutlaka var! Hatta başı genelde o çekiyor desek yeridir...
Yıllardır hayatımızda olan Seren Serengil, skandalların hem sahibi hem de hakimi biliyorsunuz! Sosyal medya paylaşımları, hayvan sevgisi, dobralığı ve radikal olduğu kadar çarpıcı açıklamalarıyla gündemden düşmüyor kendisi.
Bir de son zamanlarda şu İtalyanlık meselesi var. Anneannesi İtalyan olan Seren Serengil, düzenli olarak takipçilerine yarı İtalyan olduğunu anlatma derdine düştü son zamanlarda.
Uzun dönemli sevgilisi Mustafa Tohma'yla ilginç kurallar çevresinde devam ettirdiği ilişkisi, zaman içerisinde geçirdiği değişim ve magazin sunuculuğu da derken başlı başına bir marka haline geldi diyebiliriz Serengil için.
Geçtiğimiz saatlerde bir X (Twitter) kullanıcısı da tam olarak bu konuya parmak basarak, "En alaturka Seren Serengil özelliğiniz ne?" sorusunu attı ortaya!
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1. Birbirinden komik ve nokta atışı cevaplarla sizi baş başa bırakıyoruz! İyi eğlenceler 😂
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16. Var mı artıran? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂
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