Enteresan Halleriyle Gündemden Düşmeyen Melis Sezen'in ELLE Pozları "Yine Dikkat Çekmeye Çalışıyor" Dedirtti
Enteresan Halleriyle Gündemden Düşmeyen Melis Sezen'in ELLE Pozları "Yine Dikkat Çekmeye Çalışıyor" Dedirtti
Enteresan fakat deli dolu hallerine yavaş yavaş alışmaya başladığımız Melis Sezen, ELLE dergisine verdiği pozla yine göze battı...
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Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen, kısa bir süre içerisinde magazinin en gözde isimlerinden biri haline geldi.
Dizideki başarısının ardından ödül gecesindeki "Bunu tutuyorum, çünkü elimde şu an" çıkışıyla hafızalara kazınan Melis Sezen, o günden bu yana sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
Doğaçlama gelen dans performanslarını da es geçmemek lazım tabii! İlginç açıklamaları ve kombinleriyle olduğu kadar aniden yükseldiği dans videolarıyla da dillerden düşmüyor Melis Sezen!
Geçtiğimiz saatlerde de tüm gözleri üzerine çeviren bir paylaşım geldi kendisinden. ELLE dergisine poz veren Melis Sezen'in ilk paylaşımı tepki çekmedi ama...
Paylaştığı ikinci poz, sosyal medya kullanıcılarının acımasız olduğu kadar komik yorumlarına maruz kaldı... 😂
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